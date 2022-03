Zdroj: Shutterstock

Spoustě lidem dost vadí každodenní odhazování sněhu. Tahle zima se sice zdála být velmi teplá a suchá, ale spoustě lidí z hor a podhůří to tak připadat nemusí. A tak se i náš čtenář ptá, jestli se vyplatí udělat vyhřívanou cestu, a pokud ano, tak jak? Právě teď je taková otázka aktuální, aby v zimě bylo vše připraveno.

Bydlíme v podhůří a každý rok nás trápí sníh na příjezdové cestě. Chceme instalovat vyhřívání, ale nejsme si jisti, jaký systém – zda je možné instalovat pouze elektřinu. A pokud ano, jaká je vhodná krytina cesty (beton, dlažba atd.). Také se trochu bojíme nákladů na provoz vyhřívání, dají se nějakým způsobem odhadnout?



Od počátku musíme vědět, proč vyhřívání venkovních ploch potřebujeme, smířit se s náklady na realizaci, náklady provozními a hlavně se seznámit s užíváním vytápění venkovních ploch. Vytápění venkovních ploch se realizuje převážně pomocí elektrických topných kabelů nebo rohoží, méně již pomocí teplovodního vytápění, které musí mít samostatný okruh přes výměník a systém naplněný nemrznoucí teplonosnou látkou např. propylenglykol v koncentraci cca 45 %. Trvalá teplota topné vody je 20–25 stupňů Celsia.

Pro elektrické vyhřívání venkovních ploch se obvykle instaluje plošný příkon 300–400 W/m². Tento výkon zaručuje správnou funkčnost i při teplotách hluboko pod bodem mrazu. Z uživatelského hlediska je samozřejmě vhodná kombinace topného systému s účinným regulátorem a s teplotními a vlhkostními senzory ve vyhřívané ploše. Doporučuje se ještě v případě vyhřívání venkovní plochy rovněž vyhřívat případné odvodňovací kanálky. Bohužel je třeba si uvědomit, že při ručním ovládání a zapnutí systému v době, kdy je již plocha pokryta sněhem, trvá odtávání sněhu podle venkovní teploty i více než 10 hodin. Při rychlých změnách počasí systém není potřebně pružný. Bohužel ani tepelnou izolací se nedá účinnost vyhřívání komunikací zvýšit. Izolace by sice v zimním období mohla urychlit prohřátí horní vrstvy a tím i tání sněhu, ale v přechodném období by naopak odizolovala teplo ze země, takže k vytváření námrazy by docházelo i na jaře a na podzim, kdy standardně není zem ještě promrzlá. Takže celý uživatelský problém spočívá v provozních nákladech, nikoliv pořizovacích, které jsou v rámci celkové skladby komunikace zanedbatelné. Protože neznám potřebnou plochu pro realizaci tohoto systému, je třeba náklady spočítat z potřebného příkonu, obvykle nutného zvýšení hodnoty hlavního jističe a paušálního poplatku, náklady pak jsou dány nejvíce charakterem zimy a nutností užívání.



Příklady skladby komunikace s plošným elektrickým vytápěním



1. Dlažba (doporučuji do kvalitního tmelu)

2. Topný kabel nebo topná rohož do tmelu

3. Armovací kari síť

4. Betonová deska

5. Podkladní stěrková vrstva



Nebo



1. Zámková nebo žulová dlažba

2. Jemný písek, minimální tloušťka 100 mm

3. Topný kabel nebo topná rohož

4. Podkladní stěrková vrstva



Odpovídá stavební inženýr Roman Brabec

