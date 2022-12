Zdroj: Shutterstock

Pokud chceme realizovat dům složitější, je prakticky nezbytná prováděcí dokumentace. Ta by měla být vypovídající o zvolených materiálech, samozřejmostí jsou tabulky výrobků, detaily v konstrukcích, někdy je i součástí složka interiéru.

Mnoho klientů nechává zpracovávat v rámci projektu i výkaz výměr. Největší problém v současnosti je kvalita těchto výkazů ve spojení se špatným zadáním od klienta nebo TDI (technický dozor investora) s tím, že chtějí výkaz výměr přesně vyplnit.

To vše dělají v domnění, že se jim nabídky budou lépe porovnávat. To sice mají pravdu, ale bohužel se nedozví, kolik je realizace projektu bude doopravdy stát, protože tu existuje zásadní věc.

Je realitou, že výkazy výměr zpracovávají lidé, kteří sice ovládají cenové programy, ale bohužel neovládají technologické postupy.



A tak ve výkazech chybí mnoho položek z projektu, protože je nepovažují za důležité. Aby se tomu vyhnuli, používají agregované položky, kdy se zase klient nedozví, co vše obsahují. Můžete tak obdržet třeba výkaz výměr, který má v oddílu povlakové krytiny - plochá střecha - pouze dvě položky a kumulovanou položku za celou skladbu od sádrokartonu až po střešní plechovou krytinu.

Doporučujeme tedy považovat výkaz výměr nikoliv za dogma, ale za pomocný materiál pro ocenění stavby dle předané projektové dokumentace. Každého by mělo zajímat, zda má firma v ceně vše, co obsahuje projekt, ale to vyplněním výkazu výměr nezjistí.

Hledejte společnost, která má ve smlouvě jako předmět díla realizaci rodinného domu podle projektové dokumentace.

Pokud je předmět díla stanoven podle výkazu výměr, který je součástí projektové dokumentace, vystavuje se klient reálnému nebezpečí značných víceprací a dopočtů všeho, co ve výkazu chybělo.

Zdroj: ceskastavba, CKAIT