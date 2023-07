Zdroj: Shutterstock

Barvu je třeba nejprve důkladně promíchat vrtačkou s kovovým míchadlem. Pokud se na povrchu vytvořil ztvrdlý škraloup, je třeba ho odloupnout od okrajů nádoby a odstranit, a teprve poté barvu zamíchat. Aby se zabránilo vzniku škraloupu, měly by se nádoby skladovat dnem vzhůru.

Ředění barvy a vhodná teplota

V případě potřeby lze barvu naředit pomocí prostředku doporučeného výrobcem. Během natírání by teplota v místnosti neměla klesnout pod 5 stupňů Celsia a vzduch v místnosti by neměl být příliš suchý. Proto by se během práce nemělo silně větrat, zejména pokud hrozí nebezpečí průvanu.

Jak vymalovat stěny:

Začněte stropem

Malování začněte od stropů. Barvu nanášejte v překrývajících se pásech. První vrstvu nanášejte rovnoběžně se stěnou s oknem nebo se stěnou, která má více oken než ostatní stěny, a druhou vrstvu kolmo na ni.

Stěny začněte malovat od detailů. Nejprve tedy naneste barvu v rozích, a to pomocí kulatého chlupatého válečku nebo úzkého štětce. Později přejděte na široký váleček a na velké plochy.

Mřížka pomůže

Abyste dosáhli rovnoměrného rozložení barvy, vytlačte přebytek z válečku tak, že jej protáhnete mřížkou v zásobníku na barvu. Pro malování kolem dveřních zárubní a kolem zásuvek a vypínačů je bezpečnější použít malý plochý štětec.

Malujte bez přestávek

Při malování jedné stěny byste neměli dělat přestávky. Jinak bude místo, kde jste začali, po přestávce viditelné. Pokud nechcete váleček před každou přestávkou umývat, můžete jej na tu dobu vložit do plastového sáčku a pevně jej zavázat. Pak barva na válečku nevyschne.

