Zdroj: Shutterstock

Malování není složité a nemusíte být profesionál, abyste ho zvládli. Hlavní je dobře vše připravit. Poradíme vám, jak na to.

Malování stěn a stropů je jednou z těch prací, na které si málokdy najímáme profesionály a věříme ve vlastní schopnosti a dovednosti. Většinou se to daří a výsledky jsou poměrně dobré.

Příprava na malování

Než namočíte váleček do barvy, musíte si připravit pracovní prostor. Nábytek a další vybavení je nejlepší přenést do místností, které se nebudou malovat. Pokud mají zůstat, měly by být odsunuty doprostřed.

Jak vymalovat pokoj:

Chraňte podlahu před postříkáním

Abyste se vyhnuli postříkání podlahy, je nejlepší na ni položit karton a silnou malířskou fólii. Vyhněte se levným novinovým náhražkám - rychle prosáknou a později budete mít co dělat, abyste podlahu důkladně vyčistili. Nábytek, okna a dveře zakryjte tenčí fólií a obalte jí lampy a lustry.

Pásky jen kvalitní

Fólii k podlaze přilepte malířskou páskou. K utěsnění malých nebo úzkých předmětů - okrajů dveřních rámů, zásuvek a vypínačů - stačí samotná páska. Pozor na nejlevnější malířské pásky, protože jejich přilnavost k podkladu je obvykle příliš slabá.

Kdy malovat?

Začít malovat bez jakékoliv přípravy, je jednou z největších chyb, kterých se můžete dopustit. Než otevřete kbelík s barvou, měli byste zkontrolovat, zda je stěna nebo strop vlhký. Čerstvou omítku lze natřít základním nátěrem nebo barvou až po 3-4 týdnech od jejího položení a beton až po 6 týdnech.

Problémy se skvrnami

Může se však stát, že se na nově nanesené barvě objeví skvrny od podkladu nebo předchozí barvy. Někdy se dokonce barva začne loupat a odlupovat. Ne každý je spokojen se šmouhami, nerovnoměrnou strukturou nebo stopami po štětci. To všechno jsou důsledky chyb, kterých se můžete dopustit v různých fázích malířských prací.

Zdroj: mymodernmet.com, sherwin-williams.com, wikihow.com