Vchodové dveře je třeba vybírat vždy podle toho, do jakého objektu budou instalovány. Od toho by se pak měla odvíjet volba materiálu, ze kterého budou vyrobené. U větších vstupních portálů je pak stěžejní i jejich členění, aby bylo ze statického pohledu všechno v pořádku.

Z hlediska materiálu

Vchodové dveře neplní pouze funkci praktickou a bezpečnostní, ale mají i významnou estetickou úlohu, kdy podtrhují celkový vizuál stavby. V případě rodinného domu je volba konkrétního materiálu spíše otázkou vkusu a finančních možností majitelů. „Ve většině případů vchodové dveře kopírují materiál použitý na oknech, ale není to nutným pravidlem. Jednotlivé materiály mají své odlišnosti, ale z pohledu tepelné izolace jsou srovnatelné,“ říká Ing. Milena Tomčíková, ředitelka vývoje a produktů značky Vekra, která nám poskytla informace k tomuto problému. Plast poskytuje ideální poměr ceny a výkonu. Dalším oblíbeným materiálem je dřevo, které je ideální pro výrobu atypických dveří. Hliník se vzhledem ke své vysoké odolnosti výtečně hodí na dveřní sestavy velkých rozměrů nebo na frekventované vstupy. Dřevohliník pak v sobě spojuje to nejlepší z obou materiálů. Právě materiál hraje zásadní roli při výběru vchodových dveří do budov s velkým provozním zatížením, jako jsou bytové domy nebo veřejné a komerční objekty. V těchto případech je z důvodu vysoké odolnosti ideální použít dveře hliníkové.

Pozor na dostatečnou izolaci prahu Dveře vsazené do Purenitu Autor: Vekra Jedním ze základních požadavků, které musí vchodové dveře splňovat, je dostatečná tepelná izolace. Konkrétní hodnota prostupu tepla je závislá na konkrétním profilovém systému, izolační výplni, typu zasklení, ale také na formě řešení izolace spodního prahu. Právě ten je nejslabším místem vchodových dveří. „Nízké hliníkové prahy, které se dnes pro vchodové dveře používají, mohou mít při nedostatečně kvalitním provedení problém s prochládáním podlahy v prostoru zádveří. Proto pro naše vchodové dveře používáme vysoce odolný hliníkový práh s přerušením tepelného mostu z vnějšího a vnitřního prostředí, který v kombinaci s těsněním a doplňujícím kartáčkem vyniká vysokou pevností a přispívá také k perfektní izolaci,“ popisuje Pavel Kašpar. V závislosti na rozsahu rekonstrukce je pak možné vyměnit pouze dveře bez zásahu do podlahy, což však vzhledem k neizolovanému podkladu pod prahem způsobuje prochládání podlahy v zádveří, nebo včetně instalace izolačního podkladového profilu. „Pokud rekonstrukce zahrnuje větší stavební zásahy, doporučuji vyříznutí podlahové konstrukce v místě vchodových dveří a vložení izolačního podkladového profilu, který nejenže omezuje vznik tepelných mostů, ale je také odolný proti vlhkosti,“ dodává Pavel Kašpar. Izolační podkladový profil má navíc výborné mechanické vlastnosti, takže snese vysoké zatížení a u vchodových dveří tím přispívá ke zpevnění prahu.

Z hlediska členění

Segmentace vchodových dveří je stěžejním kritériem zejména u bytových domů a veřejných a komerčních staveb. U nich se častěji využívají vstupní portály s dvoukřídlými dveřmi a fixními horními a bočními světlíky. „U vstupního portálu s dveřním zavíračem může v případě členění s fixním nadsvětlíkem v celé šířce otvoru docházet při dovření dveří k pohybu sestavy. Toto řešení proto není z pohledu statiky vhodné,“ popisuje Ing. Pavel Kašpar, manažer technického vývoje značky Vekra. Správné konstrukční řešení nabízí portál se svisle dělenými okny stoupajícími až k nadpraží, kdy nadsvětlík zůstane pouze v šířce nad samotnými dveřními křídly.

Dispoziční řešení vstupního portálu Autor: Vekra

Demontáž původních dveří

Výměna vchodových dveří začíná samozřejmě vybouráním těch starých. Je vždy lepší ponechat tuto práci odborníkům. Spolehlivý dodavatel již nabízí kompletní servis včetně bouracích prací a likvidace odpadů. Ideální je vždy zachovat původní velikost stavebního otvoru. Pokud byste chtěli standardní jednokřídlé vchodové dveře u rodinného domu nahradit dveřmi s bočním světlíkem, bylo by nezbytné zvětšit stavební otvor a s ním i vyměnit překlad. V takovém případě se však již jedná o zásah do stavební konstrukce domu, který musí provést odborná stavební firma. Dodavatel dveří takové stavební úpravy zpravidla neprovádí.

Profesionální instalace je zásadní

Aby se výměna starých vchodových dveří podařila a ty nové mohly správně plnit svoji funkci, je důležité dbát na správný postup. Samotná montáž vchodových dveří by měla být řešena turbo šrouby skrz rám a nikoli pouze přes páskové kotvy. Dále je nutné řádně utěsnit prostor – připojovací spáru, kde se dveřní rám napojuje na ostění stavebního otvoru. Profesionálně provedená instalace je pro dobrý výsledek stejně důležitá jako kvalita samotného profilu. Osazení nových dveří je tedy rozhodně lepší přenechat odborníkům, kteří mají ověřené postupy práce. Ideální je objednat dveře přímo od výrobce, který je zároveň i osadí. Jedna firma navíc drží záruku za kompletní dodávku, tedy jak za produkt, tak i za montáž. Celá demontáž, příprava ostění a montáž nových dveří trvá odborné firmě maximálně jeden den.

Plastové dveře Vekra komfort EVO Autor: Vekra

Aby se klika nerosila

Důležité také je, že vysoce izolované dveře mají ohromnou tepelnou díru. Tou je zámek a klika. Spousta lidí si teď v zimě všimla, že se jim tyto komponenty dveří rosí. Je to pochopitelné. Venku je zima, uvnitř teplo a vlhko. Tepelný most znamená kondenzaci vodních par na zámku či klice. Nemusí to být žádný velký problém, ovšem také může. Kondenzát může zatékat do mechanismu zámku, kde smyje mazivo a zámek se jednoho dne zasekne. Nebo v zimě zamrzne. Ve dveřích se může také rozlézat plíseň…

Jaká je cesta ven. Hledejte kování s přerušeným tepelným mostem, a to včetně zámku. Pak se tahle nepříjemná záležitost stávat nebude.

