Zdroj: Tokoz

Výměna zámku profesionálem není úplně levnou záležitostí. Zámečník si kromě práce započítá i cestovní výdaje a snadno se tak dostanete na částku kolem tisíce korun, u bezpečnostní vložky pak násobně více. K domácí výměně vám přitom postačí krom vložky a šroubováku jen metr či pravítko a pár minut času.



1. Změřte starý zámek a vložku

Než se vydáte na nákup nové vložky, dobře si změřte tu původní. Nejprve budete potřebovat znát vzdálenost od středu šroubu, který se nachází pod vysouvací částí zámku – tzv. závorou – a vnější hranou kování na venkovní straně dveří (rozměr A). Nyní podobně změřte také vzdálenost od šroubu k hraně kování na domovní straně dveří (rozměr B), tak získáte rozměry nové cylindrické vložky – nezapomeňte si je v milimetrech zapsat. Vaše cylindrická vložka tak může mít rozměr například 30/50.

2. Vyberte novou vložku

Výběr správné cylindrické vložky je asi nejtěžším krokem výměny. Nabídka na trhu je totiž velmi široká a snadno narazíte i na výrobky, které nejsou kvalitní. Jak se v sortimentu zorientovat? Nekupujte na tržnicích nebo v zahraničních e-shopech s podezřele výhodnými cenami, které nabízejí „no name“ zboží. Směřujte svoji pozornost k renomovaným značkám evropských a nejlépe tradičních tuzemských výrobců. Pokud si nejste jisti, nebojte se zeptat a nechte si poradit od odborníků ve specializované prodejně.

Vyhněte se klasickým jednoduchým pružinkovým vložkám, které mají tendenci neudržet stabilní funkčnost a nijak na nich neušetříte. Vždy hledejte vložku s certifikací, splňující normy ČSN.

„Pokud kupujeme cylindrickou vložku do domu či bytu, měla by být certifikovaná alespoň ve III. třídě odolnosti. Právě certifikace hrají krom ochrany před zloději důležitou roli i při řešení případného pojistného plnění,“ upozorňuje Petr Neuvirt, obchodní ředitel společnosti Tokoz.

Co znamená lepší vložka? Cylindrické vložky mohou zahrnovat i řadu vychytávek, které vám zjednoduší život. Například vložka s olivou vám umožní doma zamknout i bez klíče, a zároveň z druhé strany dveře pomocí klíče jednoduše otevřít. Když tak doma zjistíte, že váš potomek opět ztratil klíč, jednoduše olivu zevnitř povytáhnete pomocí bezpečnostní pojistky a do bytu se nedostane nikdo – ani kdyby měl klíče. Budete tak mít dostatek času na výměnu zámku, aniž byste se v mezičase museli bát vloupání. Chcete-li vše na jeden klíč, tak výborným zlepšovákem je také sjednocení klíčů na tzv. společný uzávěr. Díky němu můžete jedním klíčem odemknout dveře do bytu i na chalupu a odpadne vám nutnost nosit velké svazky klíčů.

3. Demontáž

Ve chvíli, kdy jste koupili novou cylindrickou vložku, se můžete pustit do výměny. Klíč zasuňte do zámku a připravte si vhodný šroubovák. Vyšroubujte šroub, od jehož středu jste měřili rozměry vložky. Jestliže je zaseklý, nakapejte k němu trochu oleje, aby povolil. Nyní vyjměte samotnou vložku. Nejde to? Zkuste pootočit zasunutým klíčem. Srovnáte tak zub vložky, sloužící k zamykání, do zákrytu s vložkou. Pak už půjde vyjmout jednoduše.

4. Instalace

Nyní budete postupovat opačně, než tomu bylo u vyjmutí vložky. Nejprve zasuňte klíč do vložky, srovnejte zub a vložte ji na místo. Zašroubujte šroubek a nezapomeňte ho dotáhnout. Pamatujte na to, že vložka by na straně dveří směrem ven z bytu či domu neměla přečnívat o více než 3 mm z důvodu ochrany před vytržením, rozlomením či odseknutím. Přesah vložky na obrázku je možný pouze na straně dovnitř. A co dělat, když vám rozměr nesedí? Cylindrické vložky jsou vyráběny v různých délkách a často, hlavně u prověřených českých výrobců, mají mezi sebou prodejní velikosti 5 mm, takže pokud jste špatně měřili, můžete nevhodně zvolenou velikost vyměnit. A pak už zbývá jen radost z vlastní šikovnosti a dobrý pocit z toho, že jste svůj domov zabezpečili zase o něco víc.

