Pór zahradní má nezaměnitelnou chuť a vůni, díky nimž je oblíbenou ingrediencí do vývarů, krémových polévek, omáček i dušených masových nebo zeleninových směsí. Výborně chutná také grilovaný nebo zapečený se smetanou a sýrem. Skvěle se hodí i do studené kuchyně, například k dochucení pomazánek, dipů nebo zeleninových salátů. Kromě pikantní chuti se může pórek pochlubit i celou řadou zdraví prospěšných látek. Najdete v něm vitaminy A, B, C a E, kyselinu listovou, draslík, vápník, hořčík a další cenné látky. Jeho konzumace prospívá trávení, pokožce, vlasům i nehtům, podporuje správné fungování imunitního systému a má antibakteriální, antivirové a antimykotické účinky. V kuchyni se nejčastěji uplatňuje světlá část pórku, která je jemná, měkká a méně ostrá. Použít lze ale i zelenou část, která je nejen chutná, ale dokonce ještě o něco zdravější.

Jak peče pórkový koláč legendární šéfkuchař Gordon Ramsay? Podívejte se ve videu:

Jednoduchý pórkový koláč z listového těsta



Příprava: 40 minut



Ingredience:

300 g pórku

100 g slaniny

100 g čedaru

3 větší vejce

200 ml smetany ke šlehání

1 balíček listového těsta

olivový olej

sůl, pepř



Příprava:

1) Troubu předehřejte na 200 ºC.

2) Z pórku odkrojte špičku s kořínky a horní dřevnatou část. Listy rozeberte a důkladně propláchněte vodou, aby v nich nezůstaly zbytky zeminy.

3) Pórek nakrájejte najemno, nasypte do pánve a na mírném plameni restujte na lžíci olivového oleje, dokud nezměkne.

4) V misce rozšlehejte vejce, přidejte nastrouhaný čedar, opečený pórek a slaninu nakrájenou na kostičky. Směs osolte a opepřete.

5) Listové těsto rozválejte a vložte do kulaté nebo obdélníkové formy. Na několika místech ho propíchněte vidličkou.

6) Na těsto vlijte připravenou směs a formu vložte do trouby. Pečte 25–30 minut do zlatavé barvy.

Zdroj: www.jamieoliver.com, www.nzip.cz