Ultralevná, chutná a nádherná - to je polévka z červené řepy

Červená řepa původně pochází ze Středomoří a pobřeží Atlantiku a pěstuje se už tisíce let. Bulva je charakteristická svým červenofialovým zbarvením, které je způsobeno obsahem rostlinného barviva betainu. V kuchyni má široké využití – využívá se syrová i vařená, naslano i nasladko. Výborně se hodí k přípravě pomazánek, salátů i polévek, skvěle chutná pečená a lze ji přidat i do sladkého těsta. Oblíbená je také ve formě chipsů. Konzumovat lze i listy, které mají charakteristické červené žilkování. Hodí se do zeleninových salátů a polévek, mohou se také podusit s česnekem a podávat jako špenát.

Z červené řepy připravíte i skvělé bezmasé karbanátky. Podívejte se, jak na to:

Minimum kalorií, ale spousta zdraví Červená řepa obsahuje velké množství vody a minimum kalorií. Je bohatá na minerály, především vápník, fosfor, draslík, hořčík a železo. Najdeme v ní i vitaminy skupiny B, vitamin C a kyselinu listovou. Výživné jsou také listy, které obsahují vitamin A a C.



Polévka z červené řepy a rajčat

Příprava: 30 minut



Ingredience:

4 vařené bulvy červené řepy

1 plechovka konzervovaných rajčat

1 mrkev

1 cibule

1 000 ml zeleninového vývaru (nebo vody)

rostlinný olej

bobkový list

nové koření

bílý jogurt

sůl

pepř



Příprava:

1) V hrnci rozpalte olej a na mírném plameni osmahněte do mírně zlatavé barvy nadrobno nakrájenou cibuli. Přidejte koření a krátce ho orestujte, aby se rozvonělo.

2) Mrkev i řepu nastrouhejte nahrubo, vsypte do hrnce a promíchejte.

3) Přidejte rajčata a vývar (nebo vodu), sůl a pepř. Vařte 10 minut.

4) Hotovou polévku rozmixujte do krémové konzistence a podle potřeby dosolte.

5) Při podávání vložte do polévky lžíci bílého jogurtu, použít můžete i zakysanou smetanu.

