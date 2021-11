Zdroj: Profimedia

Vypěstovat tropické ovoce v našich podmínkách není lehké, ba někdy je to prakticky nemožné, zvlášť v domácích podmínkách. Ananas je ale trochu výjimka, vypěstovat ho lze celkem snadno i doma. Jak na to?

Ananas je tropické ovoce, značně oblíbené nejen pro lahodnou chuť, ale i příznivý vliv na lidský organismus. Je bohatým zdrojem vitaminů i minerálů. Má protizánětlivé účinky a posiluje imunitu i trávení. Je silný antioxidant a hodí se i při redukčních dietách, protože obsahuje hodně vody a minimum kalorií. Jíst v rozumném množství ananas se prostě vyplatí! Navíc není tak těžké vypěstovat si tuto relativně odolnou rostlinu doma, takže spojíte konzumaci zdravého plodu s radostí ze zahradničení a vlastního výpěstku.

Čerstvý ananas je základ

Na domácí pěstování ananasu existují různé recepty, ovšem vždycky se shodují na jednom: je zapotřebí koupit opravdu čerstvý ananas se zelenou, neoschlou a neovadlou růžicí, z které se neuvolňují snadno listy. Na kráse ani velikosti plodu nezáleží, na pěstování potřebujete právě svěží, živou růžici.

Varianta se zakořeněním ve vodě

Nejprve oddělte růžici od plodu, pěstitelka Dana Věrčáková radí růžici prostě odkroutit, což nejde úplně snadno, ale nebudete mít růžici kontaminovanou dužinou, která má tendenci zahnívat. Uvolněnou růžici opláchněte pod tekoucí vodou a opatrně otrhejte alespoň 4 dolní řady lístků, aby vznikla tlustá, holá stopka. Růžici potom umístěte do sklenice s měkkou nebo destilovanou vodou tak, aby byla stopka na 1–2 cm ponořená. Sklenici umístěte do tepla, ale ne na přímé sluneční světlo, a pravidelně vodu dolévejte. Také kontrolujte, jestli stopka nezahnívá. Za měsíc až dva byste se měli dočkat spousty drobných kořínků.

Pro domácí pěstování ananasu je klíčové mít zdravou a čerstvou listovou růžici Autor: Pixabay

Ananasovník chce teplo, se zálivkou to nepřehánějte

Zakořeněnou růžici zasaďte do zahradnického substrátu a říčního písku v poměru 2:1. Květináč vyberte přiměřený, průměr by neměl být větší než 25 cm. Ananasovníku se bude dařit na světlém a teplém místě, nejlépe na parapetu nad ústředním topením. V létě ho můžete i letnit, ale ne na přímém slunci, které zastavuje jeho růst. Vzhledem k tomu, že může mít až metr dlouhé listy, vyhraďte mu dostatek prostoru. Spodní staré nebo suché listy odstraňujte. Ananasovník má rád pravidelnou zálivku nejlépe měkkou, každopádně odstátou vodou, ovšem až tehdy, když substrát proschnul, rozhodně nepřelévejte, rostlina by začala hnít. Hnojení je potřeba provádět celoročně, vhodné je například hnojivo Kristalon plod a květ nebo tyčinky pro orchideje a bromélie (ananasovník sám se řadí mezi broméliovité). Asi po třech letech mezi listy ananasovníku vyraší silná dřevnatá stopka s květenstvím složeným z drobných fialových květů. Květy jsou oboupohlavní a opylují se samy a postupně se změní v plod, tedy správně zdužnatělé lůžko, jako jsou například jahody.

Ananas zraje zhruba půl roku, až dosáhne váhy kolem 1 kg a jeho vůně je čím dál intenzivnější. V té době rostlina obvykle vytváří odnože, které se odstraňují po dozrání plodu. Poté, co ananas sklidíte, mateční rostlina buď sama uhyne, nebo je čas ji zlikvidovat, protože dalších plodů se již nedočkáte. Další rostlinu si můžete vypěstovat z vrcholové růžice svého čerstvě vypěstovaného ananasu.

Zdroje: abecedazahrady.dáma.cz, zdravízone.cz