Kapary známe většinou z plechovek nebo skleniček. Ale tak jako tak, vždy jsou konzervované. Málokdy u nás narazíte na čerstvé kapary. Co jsou vlastně kapary? Jsou to pupeny rostliny, která se jmenuje kapara trnitá. Jak už jste si možná domysleli, když květině trháme pupeny, připravíme ji o květy. A kapara kvete opravdu nádherně bílými květy. Pokud si chcete užít i její květy, doporučujeme vypěstovat alespoň dvě rostlinky. Polovinu pupenů sníte a z poloviny budou krásné květy.

Jak začít pěstovat kapary?

Pěstování ze semene je problematické, a proto doporučujeme koupit si rovnou sazenice. To by mělo být možné v zahradnictví nebo e-shopech. Malé rostlinky pěstujeme v květináči a na zimu je schováme dovnitř. Jakmile vzrostou, můžete je zasadit venku do hlíny. Dejte si ale pozor na mráz. Kapary jsou na zimu citlivé, proto než je vysadíte ven, pořádně je otužujte.

Jak se o kapary starat?

První dva roky vyžaduje kapara intenzivní péči ve formě častého zalévání. Po této době je rostlina dostatečně vzrostlá a stává se odolnou vůči suchu. Kapara u nás nemá úplně přirozené podmínky, proto ji přihnojujte během jara a léta dvakrát, ale klidně až třikrát.

Co se týká stříhání, na to zapomeňte. První tři roky kaparu rozhodně nestříhejte. Teprve po té době ji můžete v prosinci zastřihnout až k zemi.

Sbírání kaparů

Tmavé, olivově zelené pupeny, které jsou velké asi 6 milimetrů, jsou připravené na sběr. Sbírejte je ručně, ideálně hned ráno. Kapary nekonzumujte syrové, jsou hodně hořké. Ideální je naložit je.

Zdroj: urobsisam.cz