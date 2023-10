Zdroj: Shutterstock

Lokvát japonský, latinsky Eriobotrya japonica, je stálozelený strom z čeledi růžovitých. Původně pochází z Číny, odkud se dostal do Japonska, kde byl vyšlechtěn a získal i své druhové jméno. V současné době běžně roste také ve Středomoří, v Severní Americe, v Karibiku či Austrálii, kde se s ním setkáte pod označením loquat tree.

Může dorůst až do výšky 10 metrů, často má ale podobu menšího keře. Jeho koruna je pravidelná a kmen pokrývá šedá vrásčitá kůra. Větve jsou bohatě porostlé obkopinatými až úzce obvejčitými listy, které mají tmavě zelenou barvu.

Jejich povrch je hladký a lesklý, spodní část je plstnatá. V době květu je strom obsypaný drobnými bílými kvítky s výraznou sladkou vůní, které tvoří hroznovitá květenství.

Podívejte se na video a prohlédněte si tento úžasný strom a jeho plody zblízka:

Ovoce se zázračnými schopnostmi

Plody půvabného stromu se nazývají lokváty, japonské mišpule nebo také japonské švestky. Slupka má výraznou žlutou až oranžovou barvu a ukrývá šťavnatou sladkokyselou dužinu. Lokváty jsou velmi ceněné pro vysoký obsah zdraví prospěšných látek – najdeme v nich vitamin A, vitamin B6, draslík, hořčík, mangan a dalších látek.

Působí jako antioxidant, podporují imunitní a trávicí systém, prospívají srdci a mají také protizánětlivé účinky. Konzumovat je lze syrové, výborně se hodí k přípravě zavařenin, sirupů, smoothie, ovocných koláčů nebo salátů. V lidovém léčitelství se využívají také listy, které se ve formě čaje, sirupu nebo tinktury podávají zejména při onemocnění dýchací soustavy.

Jak ho pěstovat?

Mišpulník japonský lze pěstovat i v našich podmínkách, ale pouze jako přenosnou rostlinu. Je mrazuvzdorný, a to až do teploty -10 ºC, ale doporučuje se ho na zimu přemístit do interiéru, zimní zahrady, nebo skleníku.

Zimu nejlépe přečká na světlém místě při teplotě 10 ºC se sníženou zálivkou. V květináči může dorůst do výšky 1 metru, šířka koruna se pohybuje v rozmezí 0,5 až 1,5 metrů. Vysazuje se do vlhčí, písčito-hlinité půdy a vyžaduje slunné stanoviště.

