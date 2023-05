Zdroj: www.katypaty.cz

Česká republika drží prim v mnoha oborech, aniž by se o tom příliš vědělo. Výroba vypínačů patří mezi ně. Značka ABB z Jablonce nad Nisou má více než stoletou tradici, proto se nelze divit, že vypínačů a zásuvek řady Tango se prodalo hodně přes sto milionu kusů. Právě tento elektroinstalační materiál se stal etalonem kvality nejen u nás, ale po celé Evropě díky vysokému komfortu, bezpečnosti a úsporám elektrické energie. I výrobků z pozdější řady Levit se už prodalo přes 10 milionů kusů. Podle návrháře Jana Čapka byly navrženy s ohledem na cenu, aby si je mohl dovolit každý. Volně kombinovat se dá dvoubarevné provedení rámečků a krytů vypínačů i zásuvek, které zdálky vypadají, jako by ze zdi vystupovaly či se vznášely – levitovaly. Odtud dostaly jméno.



Porcelánová nostalgie moderně

Odlišnou cestou se k zákazníkům vydávají vypínače s rodným listem jen sedm let staré společnosti Katy Paty. Ta je dnes největším výrobcem porcelánových vypínačů na světě, vyváží je do 28 zemí. Staví hlavně na historických akcentech, tvarech, a především porcelánu. Také tyto vypínače, zásuvky a dokonce porcelánové osvětlení se dají barevně sestavit tak, aby dokonale ladily s každým interiérem. Online konfigurátor umožňuje výběr barev a pro lepší představu si lze nastavit i barevné pozadí, které odpovídá stěnám v interiéru.

Pro milovníky habánské keramiky a lidového umění Slovácka má značka Obzor připravené ručně malované vypínače a zásuvky z řady Retro Autor: eshop.obzor.cz

V porcelánových tělech Katy Paty bijí nejčastěji mechanické strojky další tradiční výrobny, a sice zlínského družstva Obzor. To po desetiletí vyrábělo profesionální elektro doplňky včetně domovních zásuvek a vypínačů. Patří k nim nejen stoprocentní spolehlivost, ale též typické kliknutí při otočení – pomyslné lusknutí prsty. Mají velký robustní strojek s ocelovými čelistmi, které vycházejí z průmyslových vačkových spínačů. Třeba otočná klička vypínače řady Retro evokuje dobu první republiky, betonové rámečky zase jako by vyšly z funkcionalistické architektury Zlína. A pak jsou zde vypínače s páčkami, na něž se v průběhu let téměř zapomnělo a nyní tradici obnovuje kolekce Vectis.

Vypínače a zásuvky od ABB Busch-axcent jsou volbou designérů do moderních interiérů Autor: www.nizke-napeti.cz.abb.com

Oblíbené retro návraty

Porcelán, bakelit, termoplasty jako polypropylen a polykarbonát, či dokonce umělý beton nebo dřevo jsou znovu na výběr. „Mezi rámečky však patří už i netradiční materiály včetně kompozitu z papíru a pryskyřice, který se jinak využívá na potažení nábytku, hudebních nástrojů a fasádní obklady,“ říká Vladimír Janypka, ředitel jednotky ABB Elektrotechnika.

Jako potvrzení Hegelovy filozofické teorie, že se vývoj odehrává ve spirále, se nyní vypínače vracejí k původnímu typu ovládání i kulatým tvarům a porcelánu. K materiálu, který je možná křehký, ale též abnormálně pevný, otěruvzdorný a odolný. Na rozdíl od plastu se nepoškodí ani během elektrického zkratu nebo při vystavení vysokému žáru. Odolává i UV záření a na jeho povrchu nezůstávají otisky prstů, prach, saze ani „nesmývatelný“ centrofix.

