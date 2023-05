Zdroj: shutterstock

Je ráno, běžíte po domě, snažíte se připravit na práci a nespadnout při tom do kávy. Ale co je to? Zapomněli jste vypnout světlo na půdě? Nebo jste ho vypnuli? Jestli ano, tak proč je tam stále světlo? Aha, je to jen vypínač s kontrolkou. Utíkáte z domu a najednou se vyvrbí ta oblíbená otázka: Vypnuli jste přívod elektřiny k troubě? Koukněte na vypínač a hned víte odpověď. Tyhle malé zázraky moderní technologie nám skutečně dokážou ušetřit spoustu starostí.

Jak přesně na zapojení? Podívejte se na video.

Vypínač s kontrolkou je v podstatě obyčejný vypínač, ale se super mocí. Má všechny funkce obyčejného vypínače, ale přidává tu jednu extra - kontrolku, která září, když je vypínač v určité poloze. Toto světélko nám napoví, jestli je naše zařízení zapnuté, nebo vypnuté, aniž bychom museli fyzicky kontrolovat dané zařízení. Dříve se používala pro svícení doutnavka, dnes se přešlo spíš na jednoduchou diodu.

Jak zapojit vypínač s kontrolkou?

Zapojení vypínače s kontrolkou může znít jako scénář z filmu "Mission: Impossible", ale je to doopravdy jednoduché, pokud máte trochu zkušeností s elektrikou a správné nástroje. Vypínač s kontrolkou se zapojuje téměř stejně jako klasický vypínač, jen je potřeba navíc připojit drát pro kontrolku. Viz video. Vždy ale platí, že pokud si nejste jistí, raději tuto práci svěřte odborníkovi. Elektřina je totiž skvělý sluha, ale zlý pán!

V jaké poloze má být vypínač?

Jestliže jste se rozhodli pro vypínač s kontrolkou, určitě vás zajímá, kdy má kontrolka svítit. To záleží na vašich preferencích. Některé kontrolky svítí, když je vypínač v poloze ON, jiné naopak v poloze OFF, aby upozornily na to, že je zařízení vypnuto. Typicky se ale kontrolka používá pro indikaci, že je připojené zařízení zapnuto.

Tak tedy, kdy je nejlepší čas pořídit si vypínač s kontrolkou? Pokud máte v domě zařízení, která chcete kontrolovat na dálku, nebo pokud často zapomínáte, zda jste něco zapnuli nebo vypnuli. Také jsou velmi užitečné, když potřebujete vidět stav zařízení v temných prostorách, například ve sklepě nebo v garáži.

Příště, když si budete ráno lámat hlavu, jestli jste nezapomněli vypnout světlo v koupelně, nebo když budete v noci zoufale hledat vypínač, vzpomeňte si na to, že existuje řešení - vypínač s kontrolkou. Koneckonců, žijeme v 21. století, proč si neužít trochu technologického luxusu?

Zdroj: pacergroup.net, kyleswitchplates.com