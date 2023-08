Zdroj: shutterstock.com

Ukončení pracovního poměru výpovědí může přijít jak ze strany zaměstnavatele, tak i zaměstnance. Vždy je ale nutné dodržet jisté podmínky. Jaké to jsou? A co byste o výpovědní lhůtě měli rozhodně vědět?

Chcete dát v práci výpověď? Nebo jste výpověď dostali? Pak je náš dnešní článek právě pro vás. Co byste měli vědět o výpovědní lhůtě, jak se počítá a jak je to s nemocí ve výpovědní lhůtě?

Výpověď z práce. Podívejte se na vaše práva a povinnosti:

Výpovědní lhůta

Výpověď může podat nejen zaměstnanec, ale i zaměstnavatel. Výpovědní doba pak pracovní poměr, který začal podpisem vaší pracovní smlouvy, ukončuje. Výpověď musí být písemná, jinak neplatí. A pracovní poměr trvá, i když se domluvíte se svým zaměstnavatelem ústně.

Co říká zákoník práce?

Zákoník práce výpovědní lhůtu jasně definuje. Podáním písemné výpovědi pracovní poměr skončí po uplynutí výpovědní lhůty. Ta musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí nejméně 2 měsíce. Výjimečné případy specifikuje zákoník v § 51a. Dvouměsíční výpovědní lhůta je běžná u všech pracovních poměrů, u nichž byla uzavřena pracovní smlouva. Někdy se označuje jako standardní výpovědní lhůta.

Co byste měli vědět o výpovědní lhůtě Autor: shutterstock.com

Jak se výpovědní lhůta počítá?

Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne kalendářního měsíce.

Příklad

Pokud podáte výpověď k 28. dubnu, výpovědní lhůta vám poběží od 1. května. Pokud výpověď podáte až 1. května, začne vám běžet výpovědní lhůta až 1. června.

Pokud byl váš pracovní poměr na dobu určitou, skončí pracovní poměr dnem, který byl sjednán jako poslední – bez ohledu na případné nemoci.

Co byste měli vědět

Během pracovní neschopnosti nemůžete dostat výpověď z důvodu nadbytečnosti nebo zdravotních důvodů. Pokud onemocníte během výpovědní doby, ocitnete se v ochranné době.

Vaše výpovědní doba se neprodlužuje, pokud vaše nemoc skončí před datem stanoveným jako konec výpovědní lhůty. Nemocenská výpovědní dobu prodlužuje v případě, že vaše nemoc bude trvat déle, než je dvouměsíční výpovědní lhůta.

Je to tak v případě, že jste dostali výpověď před počátkem ochranné doby tak, že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době. Ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává. Pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby.

Příklad

Představte si, že váš pracovní poměr (a tedy i výpovědní lhůta) skončí 30. dubna.

Pokud jste nemocní 7 dní a vaše nemoc skončí 15. dubna, nemá nemoc na výpovědní dobu vliv.

Co byste měli vědět o výpovědní lhůtě Autor: shutterstock.com

Pokud jste nemocni od 27. dubna do 8. května, výpovědní doba se prodlouží o kalendářní dny, které se přičtou k datu, ke kterému ukončíte pracovní neschopnost (období od počátku pracovní neschopnosti 27. dubna do uplynutí výpovědní doby 30. dubna).

Výjimka nastává ve chvíli, kdy netrváte na tom, aby výpovědní doba a nemocenská prodloužily pracovní poměr.

Těhotenství

Zákon zakazuje ukončit pracovní poměr s těhotnou ženou. Pokud lékař jako datum otěhotnění stanovil datum v průběhu výpovědní lhůty, pak se prodlužuje o dobu těhotenství, mateřskou dovolenou i rodičovskou dovolenou.

Zdroj: euro.cz, podnikatel.cz