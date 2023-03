Zdroj: shutterstock

Vyrobit si vlastní balzám na rty je jednoduché a zábavné. Navíc máte plnou kontrolu nad ingrediencemi, které použijete, což je mnohem lepší než kupovat hotové produkty v obchodě. Když si balzám vyrobíte sami, můžete si ho přizpůsobit svým představám a vytvořit si tak něco, co vám opravdu bude vyhovovat. Zapomeňte na rtěnky, teď je čas na lesk na rty! Zde je několik návodů.

Balzám na rty se stal běžným pomocníkem skoro každé z nás. Jistě víte, že ne vždy jsou kvalitní. Vyzkoušejte si přípravu vlastního balzámu na rty u vás doma. Je to snadné, víte přesně, co si na rty mažete, a můžete vytvořit něco, co opravdu vyhovuje vašim potřebám a vkusu.

Výroba balzámu na rty je snadná, podívejte se na ni:

Je libo růžový olej, nebo raději čokoládu s mátou?

Fandíte-li růžím, pak máme recept přímo pro vás. Postačí vám pouze čtyři ingredience: shea máslo, včelí vosk, kokosový olej a esenciální olej s vůní růže. Postupně rozpusťte všechny pevné ingredience v poměru 1 : 1 : 2, kdy nejvíc dáte kokosového oleje. Na rozpouštění si vezměte hrnec s dvojitým dnem nebo použijte vodní lázeň. Jakmile se rozpustí, tak přidejte pár kapek esenciálního oleje a hotovou směs nalijte do sklenice. Nechte balzám vychladnout a ztuhnout.

Další možností je příprava balzámu na rty s mátou a čokoládou. K přípravě budete potřebovat kakaový prášek (jednu lžíci), kokosový olej (dvě lžíce), včelí vosk (dvě lžíce), mátový olej (asi pět kapek). Včelí vosk rozpusťte na sporáku. Jakmile se rozpustí, přidejte kakao a dobře promíchejte. Přidejte několik kapek mátového oleje a znovu promíchejte. Nechte směs vychladnout, přelijte do nádoby a vložte do lednice ztuhnout. Použít můžete i jakoukoli jinou vůni, s kakaem jde skvěle dohromady třeba pomeranč.



