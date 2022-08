Zdroj: Shutterstock

Líbí se vám betonové stěrky, nábytek a doplňky? Pak si zkuste sami doma vyrobit vlastní betonový květináč! Poradíme, jak na to.

Betonové květináče jsou trendy, krásné a praktické. Pokud si je navíc vyrobíte sami doma, přijdou vás na zlomek ceny. Květináče si můžete vyrobit velké, malé, vysoké, nízké, obyčejného i originálního tvaru. Můžete je natřít barvou nebo jim nechat surový vzhled. Hodí se do interiéru, tak i ven na zahradu. Betonové květináče navíc skýtají řadu praktických vlastností. Jsou stabilní, odolné a rychle hotové. Dozdobit si je pak můžete podle vlastního stylu. A co je na tom všem nejlepší? Vyrobit ho zvládne úplně každý.

Návod na výrobu betonového květináče

Hladké květináče z betonu jsou trendem posledních let. Už to dávno není jen materiál vhodný pro stavaření. Nejvíce se používá na stěnách, na nábytku, umyvadlech, ale i různých doplňcích. Do interiéru vnese nádech industriálního stylu.

Co budete potřebovat:

Větší a menší formy z plastu - kyblíky, misky, květináče, obaly, kelímky a krabičky od potravin. Záleží, jak velký květináč si chcete vyrobit.

Beton (nejlépe potěrový) - výsledek pak bude krásně hladký.

Vodu

Nádobu na přípravu betonu

Vrtačku s míchadlem nebo starý ponorný mixér

Olej

Kamínky na zatížení vnitřních forem

Postup:

1. Suchou směs na beton nasypte do kýble a podle návodu si smícháním s vodou ve správném poměru připravte betonový potěr. Je nutné použít vrtačku s míchadlem nebo ponorný mixér, aby byl potěr skutečně důkladně rozmíchaný, hladký, bez jakýchkoliv hrudek.

2. Nádobu, do které budete květináč odlévat, potřete zevnitř olejem. Nádobu, kterou použijete na vytvoření vnitřního prostoru, potřete olejem z vnější strany.

3. Do větší formy nalijte asi do ¾ rozmíchaný betonový potěr a do středu vložte menší formu. Tu uvnitř zatižte kamínky, aby vám nestoupala na povrch.

4. Betonový potěr je nutné nechat „uzrát” a udržovat vlhký po dobu alespoň 5 dnů, aby květináče nebyly křehké a nedrolily se.

5. Nakonec pak nechte svůj výrobek dobře uschnout, odstraňte vnější i vnitřní formu a květináč je hotový. Květináče můžete nechat tak, jak jsou, nebo je natřít barvou.

Zdroj: ireceptar.cz, abecedazahrady.dama.cz