Zdroj: shutterstock

Každá rostlina vyžaduje pro svůj růst specifické podmínky, které bychom jí měli dopřát, aby ona i my byli šťastní. U dubu to platí dvojnásob. Může nás těšit svou mohutností a stínem, ale také způsobovat nemalá trápení, pokud ho zasadíme na nesprávném místě.

Duby jsou symbolem morálky, síly a moudrosti a přinášejí mnoho výhod pro zvěř i lidi. Před vysázením je ale nutné zvážit některé faktory – zejména to, kde dub nepěstovat.

Pozor na rozsáhlé kořeny a korunu

Kdo by nechtěl obdivovat, jak dub každým rokem roste a mohutní? Přesto ho v blízkosti vašeho domu nevysazujte. Rozsáhlé kořeny by mohly zvednout vaši dlažbu nebo zničit váš sklep. Navíc dub může vyprodukovat až tisíc žaludů za měsíc. Ty mohou ucpat odpady, filtry a okapy. Nehledě na to, že při silnějším větru představují nebezpečí pro vás, vaše auto i střechu.

Měli byste mu proto najít místo s dostatkem prostoru, ale neomezujte se pouze na úroveň očí. Vzhlédněte do výšin. Pokud nikde nenajdete pouliční osvětlení, dráty elektrického vedení nebo budovy, do kterých může zasahovat, pak tam vysaďte dub.

Ne nízko položeným oblastem

Ikonické obrázky s dubem na kopečku naznačují, jaké místo pro něj hledat. Dub potřebuje přímé sluneční světlo alespoň 6 hodin denně a odvodněnou půdu. Neměl by proto stát v nízko položených oblastech, které se při dešti mohou zaplavit.

Spousta prostoru pro jeho větve znamená méně slunce pro vás. V létě si pod něj sice sednete do příjemného stínu, ale pokud byste si to v budoucnu rozmysleli a chtěli takto vzrostlý strom odstranit, počítejte s poměrně obtížnou a nákladnou akcí.

