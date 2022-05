Zdroj: shutterstock.com

Vzhledem k narůstající inflaci se penze v září výjimečně zvýší o v průměru 600 až 800 korun. Bude to letošní v pořadí třetí valorizace důchodů. Od ledna by to dělalo nárůst o zhruba dva a půl tisíce korun. Valorizace má původ v zákonu a je trvalá.