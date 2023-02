Zdroj: shutterstock.com

Výsev letniček v únoru? Proč ne! Právě konec února a začátek ledna jsou ideální dobou k zahájení prací na zahradě. Ačkoliv se vám do nich možná ještě nechce, pokud se přemluvíte, neprohloupíte. A na jaře si poděkujete. Všechny předpěstované letničky totiž budou mít čas krásně narůst, poté je bude stačit vysadit ven.

Správně vyklíčená semínka jsou základ. A i přes veškerou vaši péči se může stát, že vám některá zkrátka nevyklíčí. Tomu můžete předejít velmi jednoduše – vyzkoušejte si klíčivost semen. Celý proces vám sice zabere více času, ale aspoň budete mít jistotu, že se vše podaří.

Ke zkoušce klíčivosti budete potřebovat kousek vaty, který namočíte do vody. Na vatu pak umístěte semínka těch květin, které chcete pěstovat. Od každého druhu vyzkoušejte alespoň 20 semínek. Do dvou týdnů by měla semena začít klíčit. Pokud nezačnou, musíte pořídit nová. Jinak vám nic nevyroste.

Výsev letniček v zimě Autor: shutterstock.com

Výsev letniček ve skleníku nebo doma?

Pokud máte na své zahradě skleník, je volba jasná. Pokud jej nemáte, nemusíte mít strach. Letničky můžete předpěstovat také doma. Pokud budete dodržovat pravidla, na jaře budete moct svoji zahradu osázet silnými a krásnými rostlinami, které vám budou dělat radost.

A která pravidla je třeba dodržovat?

Důležitou roli zde hraje kombinace ideální zálivky, světla a tepla. K tomu, aby semínka naklíčila, budou potřebovat o něco vyšší teplotu. Po naklíčení je mějte při teplotě kolem 8 až 10°C. I proto není k jejich klíčení vhodný obývací pokoj. Vhodnější bude chodba či jiná chladnější místnost. Protože semena potřebují ke správnému růstu i světlo, není pro ně vhodný ani tmavý sklep.

Předpěstovat si můžete nejen letničky, ale i zeleninu:

Sazeničky zalévejte opatrně. Pokud zálivku přeženete, mohly by jim začít uhnívat kořínky.

Bezprostředně po vysetí semen mohou být klidně i ve vytápěném bytě, kde je vyšší teplota. Tam však nebude dostatek světla. K tomu, aby semena vyklíčila, je důležité, aby měly dostatek světla. Okenní parapet jim bohužel nebude stačit. Pomoci jim můžete tím, že je osvítíte vhodným světlem. Vytápěný skleník na zahradě je proto ideální. Použít můžete také vytápěnou zimní zahradu nebo prosklenou verandu.

Které rostliny můžete vysévat?

V zimě nemůžete vysévat všechny letničky. V zimním období je ideální vysévat lobelky, petúnie, astry, aksamitníky, afrikány nebo ostálky. V zimě můžete pěstovat také některé trvalky, jako jsou pelargonie, šalvěj, begonie, karafiáty či dračíky.

Zdroj: ireceptar.cz, zahrada.cz