Podle rčení vychází výsev venkovních okurek na svatého Marka, tedy v druhé půlce dubna. Takhle brzy můžete okurky vysévat však pouze v případě, že nehrozí žádný přízemní mrazík, nebo v teplejších oblastech. Jinde doporučujeme výsadbu až v druhé půli května.

Základem úspěchu je příprava půdy

Okurkám svědčí kyprá, výživná a na humus bohatá půda. Do záhonu proto lehce zapravte 5 až 10 cm silnou vrstvu kvalitního, vyzrálého kompostu. Záhon by měl ležet na slunném teplém místě, chráněném před větrem. Prohřátí půdy, které okurkám svědčí, uspíšíte položením černé fólie na záhon alespoň týden před výsevem či výsadbou.

Jak na výsev

Každá rostlina by kolem sebe měla mít nejméně 30 cm místa, pokud je ale navedete na oporu, stačí i 20 cm. Při setí přímo na záhon můžete do důlků pro jistotu vložit semena dvě a slabší semenáček poté vyjednotit. Semena sejte do hloubky 1 až 2 cm a pokládejte je ostrou stranou semene vzhůru. To prospívá klíčení i růstu. Semena můžete předem namočit do mléka nebo bylinkového nálevu, který usnadní klíčení a posílí rostoucí semenáčky.

Pokud sejete do malých sadbovačů, bude třeba je brzy přesadit ven. Pokud zvolíte větší květináčky, budou mít dostatek prostoru a mohou počkat delší dobu. Prospěje jim i přihnojování. Při výsadbě se snažte kořeny poškodit co nejméně. Můžete zvolit i rozložitelné nádobky, ve kterých se sazenice vysazují – papírové, z kokosového vlákna nebo lisované rašeliny.

Co jsou inkrustovaná semena?

V dubnu sejeme pouze inkrustovaná semena. Někteří pěstitelé se mylně domnívají, že inkrustace je ochrana semena před obávanou plísní okurkovou. Ale obal chrání nabobtnalé, ještě neklíčící semeno v chladné a mokré půdě před různými plísněmi a bakteriemi, které jsou v půdě běžně obsaženy. Ty v teplém počasí neškodí, ale za delšího období chladna a mokra způsobí, že neinkrustovaná semena okurek shnijí. Semena, která vyklíčila a mají kořínek i stonek, se už obvykle ubrání sama.

Zdroj: ireceptar.cz, abecedazahrady.dama.cz