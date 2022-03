Zdroj: shutterstock.com

Proč jíst ředkvičky?

Ředkvičky patří k velmi oblíbeným druhům zeleniny. Nejen, že jsou plné vitaminů a minerálů, navíc mají vynikající jemně štiplavou chuť, která skvěle doplní jakýkoliv chleba s pomazánkou, zeleninový salát. Dobře však chutná i jen tak, samotná. Vzhledem k nízkému množství kalorií ji oceníte také při dietě.

Ředkvičky obsahují hořčičné oleje, které mají sílu hubit střevní bakterie na jazyku i v žaludku. Mají dobrý vliv na vaši imunitu, zbaví vás nadýmání, navíc vaše tělo budou zbavovat těžkých kovů. Rovněž jde o přirozený zdroj kyseliny listové důležité pro zdravý vývoj plodu.

Věděli jste, že můžete pěstovat víc druhů ředkviček, než jsou obyčejné červené? Vybírat si můžete také z kulatých, fialových, podlouhlých, bílých či žlutých. Pokud chcete pěstovat všechny druhy najednou, můžete si pořídit také směs několika druhů v jednom „pytlíku“.

Jak na pěstování ředkviček v truhlíku?

A jak na pěstování ředkviček? Ředkvičky můžete pěstovat jak na zahradě, tak i doma v truhlíku. Ten si připravte tak, že jej naplníte zahradnickým substrátem. Kupte takový substrát, kde nebude příliš velké množství hnojiva – to je typické pro substráty na pěstování pokojových rostlin. Vhodná není ani rašelina.

V zemině si vytvořte dva řádky, do nich vysejte semínka. Mezery mezi nimi by měly být velké asi 3 cm. Následně je pokryjte asi 2centimetrovou vrstvou substrátu. Truhlík zalijte a dbejte na to, aby nikdy úplně nevyschnul. Současně se vyhýbejte přelití. První klíčky vás překvapí po pár dnech, první ředkvičky asi za 6 týdnů.

