Přídavek na dítě by měl od začátku příštího roku stoupnout. A to nejen podle plánů ministerstva práce a sociálních věcí, ale i samotného Mariana Jurečky. Plánované je zvýšení o 200 korun. Do připomínkového řízení byl návrh poslán tento týden.