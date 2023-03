Zdroj: VFO

Dnes a o víkendu můžete dorazit do Olomouce na jednu z největších modelářských akcí u nás. Láká na dva hlavní taháky - model francouzské plachetnice z 18. století a výlet motoráčkem Hurvínkem. Ale zážitků vás čeká mnohem víc.

Výstava For Model je určená spíše pro všechny velké i malé kluky, ale ani dámy nepřijdou zkrátka. Minimálně můžou vystavené exponáty obdivovat a lépe tak pochopit, proč se jejich partneři, příbuzní či známí zamilovali do modelařiny.

Ale možná vás ještě více naláká videopozvánka:

Rychlé představení akce

Interaktivní výstava modelů, sběratelství, digitálních technologií, her, hraček a stavebnic slibuje tři dny napěchované zážitky. Začíná právě dnes 17. 3. a potrvá až do této neděle 19. 3. Pořadatelem je Výstaviště Flora Olomouc, akce se koná v pavilonu A a E a venku. Právě v exteriéru uvidíte například vojenská vozidla, včetně repliky tanku Praga, a stavební stroje. A pozor! Měla by vás čekat také jízda v Lamborghini a děti zase povozí poníci.

Děla vyrobila 3D tiskárna

Na výstavě se každý rok poprvé představí unikátní modely. Tím letošním je 2,5 m dlouhý a asi 2 m vysoký model francouzské plachetnice z 18. století. Jmenuje se Le Fleuron, váží zhruba 30 kg a každého zaujme, že má dobové vybavení včetně nábytku nebo osvětlení kajut, ale také funkční kanony (z celkem 64 děl je jich 8 funkčních). Ty autor modelu Petr Šebesta vyrobil na 3D tiskárně. Ovšem kdybyste chtěli počítat, kolik metrů provázků je na lanoví, ani to nezkoušejte, dost byste se zapotili (jde o 400 m). Omrkněte také námořníky, které modelář vytvořil z moduritu. Ale Petr Šebesta na výstavu dovezl i jiné historické modely, podívejte se na ně.

Sobotní lákadlo

V sobotu 18. 3. máte jedinečnou příležitost usednout do historických vláčků motoráčků zvaných Hurvínek. Pojedou mezi olomouckým hlavním nádražím a městskou částí Řepčín. Vláčky vyrazí z hlavního nádraží v 09.30, 11.30, 13.30 a 15.30, z části Řepčín budou vyjíždět v 09.57, 11.57, 13.57 a 15.57 hodin. Svezete se?

Zdroj: Flora Olomouc