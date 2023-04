Zdroj: Štefan Tóth

Obě výstavy, kam vás zveme, mají jedno pojítko a tím je český malíř Štefan Tóth. Podle něj je život umělce velmi dynamický. Třeba už proto, že umění je až to poslední, co lidi zajímá. Změníme to?

Připomeňte si unikátní výstavu maleb, grafik a kreseb Rembrandt: Portét člověka.

Prý je to nuda…?

Intermediální škola profesora Milana Knížáka pořádá výstavu Umění už je nuda v HYB4 Galerii v pražském Kampusu Hybernská, od 28. dubna do 26. května. Právě tady máte šanci vidět nejnovější obrazy Štefana Tótha včetně unikátního díla After Rembrandt s pořadovým číslem 5. Originální cyklus maleb After Rembrandt začal vznikat v roce 2014, kdy Štefan Tóth vytvořil první. Tenkrát šlo o inspiraci obrazem Učenec ve studovně. Ten je výjimečný hned dvakrát: namaloval ho holandský malíř Rembrandt van Rijn v roce 1634 a jde o jediný originální Rembrandtův obraz u nás (ve sbírkách Národní Galerie Praha). Přijďte se podívat, jak Štefan Tóth propojil svoji tvorbu s uměním starých mistrů.

Výstava před aukcí

Další obraz Štefana Tótha s názvem Constructions z roku 2015 bude k vidění v rámci předaukční výstavy v pražské Galerii Kodl. Ta se pořádá od 1. do 27. května, a i když nechcete nic koupit, klidně ji navštivte. Třeba proto, že získáte přehled, co se děje na českém výtvarném trhu. Nebo slovy geniálního umělce Buonarrotiho – abyste se stali šťastnými.

Zdroj: muniga, stefantoth.cz