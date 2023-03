Zdroj: René Volfík

Kdy se vám poštěstí, abyste v rámci jedné instituce mohli navštívit hned několik výstav? Na jedné uvidíte také staré motocykly, na druhé si připomenete 300 let od úmrtí geniálního architekta Santiniho, na další půjde nejen o peníze, a to jsme stále neskončili.

V Kutné Hoře najdete České muzeum stříbra, které pro novou sezonu připravilo čtyři výstavu a jednu expozici. Domluvte se doma, co se komu nejvíce zamlouvá, nebo si udělejte více času a vezměte to jednu výstavu po druhé. Začíná se už tuto sobotu.

Co uvidíte v Kamenném domě

Na výstavě Kutnohorský Jandův odborný závod, plynmistr a motocykly uvidíte nejen posledně jmenované, ale také dobové fotky, reklamní předměty a dokonce i šicí stroje. Akce vás seznámí s historií Jandova závodu, který působil v Kutné Hoře do roku 1948.

Druhá výstava Ozvěny sedleckého kláštera připomíná letošní významné výročí - před 300 lety zemřel barokní architekt Jan Blažej Santini-Aichel. Návštěvníkům představí barokní sošky a jiné předměty, které se pojí s klášterem v Sedlci.

V Kamenném domě rovněž můžete vidět expozici, která se věnuje artefaktům místních řemeslníků od středověku do 19.století.

Na co láká Hrádek

Hlavní expozice Českého muzea stříbra a středověký stříbrný důl se nachází na Hrádku. Od 1. 4. zde startuje výstava Kutná Hora v kovu ražená, což prakticky znamená více než tři stovky mincí, razidel, medailí, řádů nebo třeba odznaků. Kromě jiného uvidíte repliky pražských grošů. A o pár dnů později, od 5. 4., se pro veřejnost otevírá výstava Bylany. Život prvních zemědělců, která vás seznámí s tím, jak žili nejstarší zemědělci v Čechách. A že je to už nějaký čas. Vrátíte se do doby několik tisíc let před naším letopočtem, kdy lidově řečeno člověk „vynalezl“ zemědělství. Určitě vás i děti bude bavit virtuální rekonstrukce neolitické osady.

Zdroj: České muzeum stříbra