Zdroj: Jan Krčmář, Výstaviště Flora Olomouc

Astronomické jaro začíná v pondělí, a to je důvod, proč vás zveme na nejdůležitější zahrádkářské akce nyní v březnu a v dubnu. Co patří mezi jarní highlights neboli taháky sezony?

Některé výstavy se orientují čistě na pěstování rostlin, další nabízí přidanou hodnotu, aby si zahrádkáři-chalupáři přišli na své. Ale mezi námi, hodně radosti se dá pořídit i pro balkony. Nebo se jděte podívat jen tak, každá akce nabízí bezvadnou příležitost, jak si přivonět k jaru.

Ovšem kdybyste chtěli vyrazit za hranice, největší jarní květinová paráda začíná v holandském Keukenhofu 23. března:

19. 3. až 31. 3.: Jarní výstava skalniček, Praha

Prodej rostlin a poradenství, výstavu najdete v zahradách vedle Faustova domu, u kostela sv. Jana Nepomuckého na Skalce (poblíž Karlova náměstí).



22. 3. až 26. 3.: Jarní zemědělec, Lysá nad Labem

Těšte se na 56. veletrh zemědělství, zahrádkářství a potravinářství.



30. 3. až 2. 4.: For Garden, Praha–Letňany

Veletrh zahradní architektury, zeleně, nábytku, zahradní a komunální techniky po roce opět láká na PVA v Letňanech (od metra C, stanice Letňany je to kousek pěšky).

5. 4. až 9. 4.: Litoměřice, Tržnice Zahrady Čech

Těšte se už na 35. ročník tradiční jarní akce nejen pro zahrádkáře, ale i chalupáře a kutily. Každý den vás čeká jiný doprovodný program workshopů a dílniček s tématem Velikonoc.

13. 4. až 16. 4.: Dům a zahrada Louny

Veletrh pro zahrádkáře a chalupáře, od rostlin okrasných a užitkových, přes zahradní nářadí a techniku, venkovní nábytek, až po stavební materiály a wellness (vyzkoušet si lze také relaxační sudy a vany).

13. 4. až 16. 4.: Narcis, Lysá nad Labem

Výstava narcisů, tulipánů a dalších jarních cibulovin je spojená se zahradnickými trhy.

15. 4. až 16. 4.: Mezinárodní výstava jarních cibulovin, Hlučín

Květin není nikdy dost, i tady se těšte na jarní cibuloviny a lilie.

20. 4. až 23. 4.: Flora Olomouc

Součástí proslulé květinové a zahradnické výstavy v Olomouci je rovněž Mezinárodní výstava bonsají a suiseki.

21. 4. až 23. 4.: Zahradnické trhy, Kuks

Akce se pořádá v areálu hospitálu Kuks, slibuje okrasné i užitkové rostliny, ovocné stromy, skalničky či kaktusy. A když už tu budete, projděte si bylinkovou zahradu v hospitálu. Nebo sem přijďte kdykoliv jindy (bylinková zahrada má otevřeno celoročně, vstup je zdarma).

28. 4. až 1. 5. a 5. 5. až 8. 5.: Floria jaro, Kroměříž

Vše potřebné, ale také něco pro radost pro váš dům, chatu či chalupu a samozřejmě zahradu. Pastvou pro oči se stane pestrobarevná oáza desítek tisíc květin zpracovaná na téma Podmořský svět v květech.

Zaujalo nás

Obec Svinčany na Pardubicku zve 29. 4. všechny zájemce do Zahradnictví Kubelkovi na výměnu, prodej či koupi přebytků sadby wasabi, kterému se říká japonský křen. Poté následuje přednáška o této rostlině z čeledi brukvovitých, která je mimořádná nejen pálivou chutí, ale také svými zdravotními účinky. Akce začíná od 14 hodin.

Zdroj: zahradkari.cz, kudyznudy.cz