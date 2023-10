Zdroj: Shutterstock

Co dalšího ale při nákupu klimatizace určené k vytápění zohlednit? Klimatizace pro vytápění musí mít naprosto tichý chod, protože potřebujete vytápět i v noci. Jen opravdu málo klimatizací na trhu splní vaše očekávání a lze při jejich chodu nerušeně spát. Klimatizace musí počítat s nočním režimem, kdy nepřetržitě vytápí obytný prostor a její chod je přitom zcela neslyšný.

Proces odtávání námrazy

Klimatizace určená k vytápění musí zajistit dokonalý komfort, a to i během odtávání, což je proces, kdy venkovní jednotka na chvilku odebírá energii z vnitřního prostředí, aby se zbavila venkovní námrazy. Celá řada klimatizací během odtávání fouká do místnosti chladný vzduch a to není nic příjemného. Potřebujete klimatizace, u kterých máte jistotu, že během odtávání neucítíte žádné studené foukání a vlastně tuto fázi ani nezaznamenáte.

Klimatizace vs. tepelné čerpadlo - jaký je mezi nimi rozdíl a jak si vybrat

Garantovaný výkon a účinnost

Zásadní je také naprostá spolehlivost v režimu vytápění po celou topnou sezónu, tedy více než 230 dní v roce. Klimatizace musí spolehlivě fungovat i při teplotách −15 °C. Jen málo klimatizací je vyvíjeno na chladné evropské podnebí - většina se vyrábí a vyvíjí v Asii. Naštěstí některé klimatizace mají garantovaný výkon a účinnost i při teplotách −15 °C, některé dokonce i do −25 °C.

Účinnost a nízké provozní náklady

„Pokud klimatizaci používáte pouze pár dní v roce ke chlazení interiéru, nebude rozdíl mezi levnou a kvalitní klimatizací v provozních nákladech v řádů desetitisíců. Pokud s ní však i vytápíte, pak s kvalitní klimatizací desetitisíce ročně opravdu uspořit můžete,“ upozorňuje Vladimír Macháček ze společnosti Daikin. „Je důležité zajistit vysokou účinnost, a tedy levný provoz, takže se vám pořizovací náklady zase brzy vrátí,“ doplňuje.

Kam umístit klimatizaci určenou i k vytápění?

Klimatizace k vytápění se obvykle instaluje do všech obytných místností (ne třeba jen do ložnice, kterou chceme v létě vychladit). Jde o tzv. multisplit, kdy je k jedné venkovní jednotce připojeno hned několik jednotek vnitřních. Zvláště při tomto zapojení oceníte spolehlivé, tj. bezporuchové jednotky.

