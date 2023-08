Zdroj: Shutterstock

Cibule obsahuje vitaminy B, C a E, karoteny nebo třeba účinnou látku alicin, která má antibakteriální účinky. Proto ji můžete využít i při úklidu. Jde o silně aromatickou zeleninu, takže dokáže v domě odpudit nevítaný hmyz. Přečtěte si, k čemu se vám ještě bude cibule hodit.

Vyrobte si cibulový repelent

Cibule díky svému silnému aroma odpuzuje hmyz. Za cibuli budete vděční zejména na jaře a v létě, když vám dovnitř začne nalétávat otravný hmyz. Nachystejte si malou misku, do které nalejte vlažnou vodu. Následně rozkrájejte cibuli na kroužky a vložte ji do misky s vodou. Položte ji na místo, kde se hmyz vyskytuje nejvíce, a uvidíte, že už se tam neobjeví.

A pokud vás nějaký hmyz kousl, využijte hojivé antibakteriální účinky cibule a na štípanec si nakapejte pár kapek cibulové šťávy.

Hnojivo z cibulových slupek

Cibulové slupky obsahují mnoho živin, které jsou důležité pro pokojové rostliny. Vyrobte si z nich proto levné hnojivo. Slupky dejte do hrnce a zalijte je vodou. Přibližně na každé 4 šálky slupek použijte 1 litr vody. Směs vařte zhruba 25 minut, dokud se voda nezbarví do oranžové nebo hnědé barvy. Poté nechte směs vychladnout a sceďte ji. Výsledný výluh je hnojivo z cibulových slupek.

Hnojivo uchovávejte v nádobě nebo lahvi a před použitím ho zřeďte vodou. Doporučuje se poměr jedna část výluhu a deset částí vody. Na rostliny používejte jednou za 14 dní.

Odstraňte pomocí cibule skvrny od potu

Skvrny od potu se občas do trička natolik zažerou, že je obtížné se jich zbavit. S cibulovou šťávou to však bude hračka. Vymačkejte z cibule šťávu třeba pomocí odšťavňovače, nalijte ji na skvrnu a nechte asi hodinu působit. Pak hoďte oblečení do pračky jako obvykle. Po flecích nebude ani památky.

Cibule si poradí i se špinavými botami. Rozřízněte cibuli napůl a jemně jí vydrhněte kritické místo – funguje to na umělé tkaniny i pravou kůži. Odstraníte takto i fleky od trávy. Vždycky ale čištění nejprve zkuste jen na malém, méně viditelném místě. O dalších domácích tricích na čištění skvrn od trávy jsme psali zde.

Stop zápachu

Cibule má silné aroma, takže si hravě poradí i s nepříjemným zápachem. Máte doma závan z vaření, cigaretový kouř nebo výpary z malování pokojů? S tím si cibule snadno poradí. Rozkrojte ji na dvě poloviny a položte ji na talíř či do misky. Nechte ji v místnosti, kde čpí zápach. Uvidíte, že za malou chvíli se vám bude doma dýchat mnohem lépe.

Zdroj: moje-bydleni.com, utulne.cz