Zdroj: Shutterstock

Záchyt dešťové vody začíná střešním systémem a žlaby, které odtékající vodu shromažďují do odtokových potrubí. Voda ze střechy může obsahovat nečistoty, jako jsou listy, prach, ptačí trus a další. Proto je důležité mít v systému filtry, které tyto nečistoty zachytí. Velká nádrž nebo cisterna je nutná k uskladnění dešťové vody. Objem nádrže by měl být zvolen v závislosti na místních srážkách a vaší spotřebě.

Závlaha zahrady a záhonů

Mnoho zahradníků tvrdí, že rostliny reagují lépe na dešťovou vodu ve srovnání s vodou z kohoutku. Dešťová voda je přirozeně měkká, což znamená, že neobsahuje vápník, hořčík ani další minerály, které jsou často přítomny ve vodě z vodovodu. Tyto minerály mohou v dlouhodobém horizontu způsobit vápenaté usazeniny na rostlinách. Navíc dešťová voda neobsahuje chlor, což je chemikálie často přidávaná do pitné vody k dezinfekci, ale může být škodlivá pro některé rostliny.

Jak získávat dešťovou vodu ze střechy:

Splachování toalety a praní prádla

V průměrné domácnosti může až 30 % spotřeby vody jít na splachování toalet. Použitím dešťové vody na splachování můžete významně snížit svou spotřebu pitné vody. Kromě ekologických výhod to může přinést i výrazné úspory v nákladech na vodu. Když použijete dešťovou vodu pro praní, můžete si všimnout, že váš oděv je měkčí. Důvodem je, že dešťová voda je přirozeně měkká a neobsahuje minerály, které mohou zanechat usazeniny na tkaninách. Toto může znamenat méně potřeby používat aviváž, což vede k dalším úsporám.

Mytí auta a čištění domu

Představte si, že myjete auto nebo venkovní část svého domu a nemusíte se obávat skvrn od vodního kamene. Dešťová voda je ideální pro tyto účely. Její měkkost znamená méně skvrn a usazenin, což vede k lepším výsledkům čištění.

Domácí spotřebiče

Některé domácí spotřebiče, jako jsou chladicí věže nebo zvlhčovače, mohou být efektivněji provozovány pomocí dešťové vody. Zde opět hraje roli měkkost vody, která může prodloužit životnost zařízení tím, že se sníží usazování vodního kamene.

Realizace systému pro využití dešťové vody

Chcete-li začít využívat dešťovou vodu, budete potřebovat několik základních komponent, jako je nádrž na shromažďování vody, filtry pro čištění vody a možná čerpací zařízení pro transport vody, kdekoliv potřebujete. Investice se však může rychle vrátit v podobě úspor na vodném a přispívání k ekologické udržitelnosti.

Prvky vodního systému

Pokud plánujete vodu používat v různých částech domu, budete potřebovat čerpadlo, které vodu přečerpává z nádrže. Předtím, než voda vstoupí do vašeho domu, by měla projít dalším filtrem, aby byly odstraněny menší částice. Aby nedošlo ke zpětnému toku vody z vašeho domovního systému zpět do nádrže, je důležité mít zpětný ventil. Pokud plánujete vodu pitnou, budete potřebovat dodatečný systém ošetření vody, například UV dezinfekci nebo chloraci. Aby voda nezmrzla v zimě a nádrž nebyla vystavena přímému slunci, je důležité mít nádrž dobře izolovanou a umístěnou na vhodném místě. Systém by měl být pravidelně kontrolován a čištěn, aby byl v bezpečném a funkčním stavu.

Nechte déšť pracuje pro vás

Využívání dešťové vody je více než jen trend – je to inteligentní krok směrem k udržitelnější budoucnosti. S rostoucím tlakem na naše vodní zdroje a narůstajícím pochopením potřeby zachování našeho životního prostředí může být využití dešťové vody v domácnosti vhodným řešením pro mnoho lidí – zejména na okrajích měst či na venkově.

Zdroj: homesandgardens.com, treehugger.com