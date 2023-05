Zdroj: shutterstock

Ahoj, zahrádkáři a milovníci okurek! Dnes se podíváme na to, kdy a jak vyvazovat okurky, a nejen to. Prozkoumáme také, kdy je čas na výsev okurek, jak a kdy je zaštipovat a jak často je sbírat. Takže popadněte své zahradnické rukavice a pojďme na to!