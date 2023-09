Zdroj: Shutterstock

Jablečný štrúdl patří k nejoblíbenějším dezertům tradiční české kuchyně, přestože původně se k nám dostal z Rakouska. Právě odtud pochází první zaznamenaný recept z roku 1696, který byl objeven ve Vídeňské městské knihovně. Podle historiků v sobě oblíbený dezert nese odkaz sladkého dezertu baklava z tenoučkého těsta filo, které je typické pro kuchyni Středního východu a Balkánu. Pravdou ale je, že za dob Rakouska-Uherska získal tažený štrúdl slávu i svou charakteristickou podobu podlouhlého válečku, v němž se ukrývá šťavnatá náplň z jablek, rozinek, skořice a ořechů. Variant je ale mnohem více.

Chuťové variace

Kromě jablek lze náplň do závinu připravit i z dalších druhů ovoce – skvělé jsou hrušky, švestky, třešně nebo meruňky. Připravit ho lze s makovou, tvarohovou nebo ořechovou náplní a výborný je také naslano. Liší se i použité těsto – tradiční tažené chutná výborně, ale je poměrně pracné, takže ho postupně vytlačilo listové těsto, které lze běžně koupit. Jeho nevýhodou je ale velmi vysoký obsah tuku a mírná pachuť, která ne každému vyhovuje. Mimo to se můžeme setkat i se štrúdlem z kynutého nebo křehkého těsta.

Těsto z jogurtu? Rozhodně vyzkoušejte

Současným hitem se stal závin z jogurtového těsta, k jehož přípravě jsou potřeba jen čtyři ingredience. Poměry se v různých receptech liší – zejména co se týká množství použitého másla. My jsme vyzkoušeli odlehčenější variantu, na niž jsme použili 300 g hladké mouky, 200 g bílého jogurtu, 75 g změklého másla a špetku soli. A výsledek se opravdu povedl. Těsto zpočátku hodně lepí, ale po chvíli hnětení krásně zpevní, je hladké a má dokonale pružnou konzistenci. Jde velmi snadno rozválet, netrhá se a po naplnění ho lze snadno přenést na plech. Po upečení je jemné, nedrobí se a výborně drží tvar. V kombinaci s hruškovo-jablečnou náplní chutnal závin naprosto skvěle – rozhodně doporučujeme vyzkoušet.

Štrúdl z jogurtového těsta

Čas přípravy: 60 minut

Ingredience:

300 g hladké mouky

200 g bílého jogurtu

75 g změklého másla

špetka soli

3 hrušky

2 jablka

2 lžičky skořice

vanilkový cukr

1 vejce

strouhanka

Příprava:

1) Máslo vyjměte z lednice alespoň 30 minut předem, aby změklo při pokojové teplotě. Určitě nepoužívejte rozpuštěné, těsto by se nepovedlo.

2) Do misky nasypte mouku se špetkou soli a promíchejte. Do středu vytvořte důlek, nalijte do něj jogurt a přidejte změklé máslo.

3) Rukama vypracujte hladké těsto. Zpočátku bude lepit, ale postupně zpevní – trvá to zhruba 10 minut.

4) Těsto uložte alespoň na 15 minut do ledničky, a zatímco bude odpočívat, připravte si ovocnou náplň.

5) Jablka a hrušky oloupejte, zbavte jádřinců a nakrájejte na malé kostičky. Můžete je také nastrouhat nahrubo.

6) Ovoce promíchejte s mletou skořicí. Pokud jste použili kyselejší plody, přidejte vanilkový cukr. U sladších druhů obvykle není cukr potřeba – záleží na vaší chuti.

7) Troubu předehřejte na 180 ºC.

8) Těsto vyjměte z lednice, rozdělte na dva díly a na pomoučněném vále rozválejte do tvaru obdélníku.

9) Každý plát lehce posypte strouhankou, která během pečení nasaje šťávu z ovoce.

10) Těsto naplňte ovocnou směsí, zabalte a okraje přitiskněte k sobě. Vložte na plech vyložený pečicím papírem, potřete rozšlehaným vajíčkem a vložte do trouby.

11) Štrúdl pečte 30 minut, poté nechte zchladnout a podávejte.

