Vztah s narcisem vás zraní – a to pořádně. Možná si říkáte, že se vám tohle nikdy nestane. Pravda však může být jiná. Osoba trpící touto poruchou se vám může zdát úžasná a milující. To, že je „někde“ chyba, zjistíte až později.

Člověk, s nímž vstoupíte do vztahu, se vám může na první pohled zdát jako dokonalý. Až postupem času zjistíte, že je to narcis (bohužel nemyslíme tu roztomilou voňavou kytku). A pak se váš vztah změní v peklo. Pak se můžete snažit, jak chcete, ale harmonického vztahu nedosáhnete. Naštěstí je zde pár varovných signálů, které byste neměli přehlížet.

Red flags: Doslovný překlad je rudá vlajka. Lze jej chápat jako signál nebo znamení něčeho nebezpečného. V případě vztahu jde o znamení, kterých byste si měli všímat – varují vás před tím, že je něco v nepořádku. Každý má jiné „stopky“, které když vidí, od vztahu s daným jedincem ustoupí.

Jak poznáte, že máte vztah s narcisem?

Love bombing

Je to fáze, kterou narcisové používají k tomu, aby ve vás vytvořili závislost na své osobě. Pomalu, ale jistě si vás podmaní. Je to intenzivní fáze. Lidé mají pocit, že se jim děje něco výjimečného. Něco, co už nikdy nezažijí. Narcis se může jevit jako zranitelný člověk, který potřebuje zachránit. A vás nenapadne, že takto citlivý člověk by vám měl někdy ublížit.

Narcis vám začne projevovat lásku rychle. Mluví o tom, že nikdy nezažil to, co s vámi. Chce vás všem představit, rychle vám řekne, že vás miluje. Možná se chce i rychle sestěhovat.

Narcista bude odrážet věci, které mu říkáte a bude je kopírovat. Když mu řeknete o svých zálibách, bude mít stejné. Bude vám říkat svá niterná tajemství. Vše na míru vám.

Úpadek ve vztahu

Ve chvíli, kdy přijde ve vztahu úpadek, narcista přestane dělat všechny hezké věci, co dělal doteď. Budete mít strach z toho, co se děje. Budete mít strach, že jej ztrácíte. Budete dělat vše proto, abyste tu lásku, která byla ještě pár týdnů zpět dokonalá, získali zpátky.

Budete se jej ptát na jeho pocity a přetrhnete se, aby bylo vše dokonalé. Zatímco vy se budete snažit, váš partner občas řekne něco negativního či kousavého. Začnete ztrácet sami sebe. Nebudete mít vlastní zájmy a program, protože si nechcete nechat ujít příležitost, kdy by si na vás chtěl udělat čas.

Člověk s narcistní poruchou si myslí, že je pro vás středobodem vesmíru – a bohužel je. V tuto chvíli budete na svém partnerovi zcela závislí. Úpadek může trvat týdny, měsíce, ale i roky.

Během této fáze se vám partner bude občas věnovat trochu víc, čímž si vás ukonejší, než zase přestane. Budete sbírat drobečky pozornosti, které vám dá. Nevyhovíte mu? Pak máte problém.

Jak vypadá konflikt?

Pokud nebudete svoji frustraci zvládat, začnete právem mluvit o tom, co vás trápí. Narcis se vše pokusí otočit proti vám. Případně začne říkat, že neví, o čem mluvíte, nebo se daná situace nestala tak, jak říkáte. A samozřejmě si vše moc berete. Pokud se mu někdy svěříte s něčím osobním, otočí to proti vám.

Když už se narcis omluví, použije jen výmluvu, kterou se ve vás pokusí vzbudit lítost. Během omluvy vám samozřejmě vyčte, co jste udělali špatně vy. Možná vám slíbí změnu, která nikdy neproběhne. Příště se celá situace opakuje, a tak máte strach vůbec něco říkat.

Odhození a opuštění

Ve chvíli, kdy narcistu vztah s vámi omrzí, začne fáze odhození. Narcisté se zaměří na někoho dalšího, kdo jim dá potřebnou pozornost. Najednou je pro ně nová osoba vzrušující a musí ji mít. Vás nepotřebují, a proto se vás zbaví. Odmítnou vás rychle a nepříjemně. Pokud se vás později pokusí znovu získat do kola svých manipulací, budou se poslední fáze opakovat stále dokola.

