Zdroj: shutterstock

Narovinu prozradíme, že žádný manuál na zdravé manželství neexistuje. I přesto jsou způsoby, kterými i po 30 letech vztahu znovu najdete touhu prožít s tím druhým život „šťastně až do smrti“. Poradíme několik tipů, díky kterým se znovu do svého partnera zamilujete.

Ať jste se svým partnerem či partnerkou deset let, dvacet nebo padesát, měli byste stále vědět, jak spolu komunikovat. Osvojte si dovednosti, které vedou ke zdravému vztahu. Seznámí vás s nimi psycholožka a výzkumnice Joanne Davila. A pokračujte ve čtení, protože i my vás s několika z nich seznámíme.

Bez tohoto se v žádném vztahu neobejdete

Velmi zásadním bodem v každém vztahu je důvěra k tomu druhému a upřímná komunikace. Od toho se pak odvíjí spolupráce a vzájemná náklonnost. Proto spolu mluvte, mluvte a ještě jednou mluvte. Otevřeně, upřímně, nebojte se sdílet své obavy a tajemství, protože jedině tak se budete znát opravdu do hloubky.

Trávíte spolu dostatek času?

Pokud jste neměli některou z vlastností u svých rodičů rádi, naprojektujte ji do svého partnera. Projekcí totiž očekáváte stejné chování, na které jste byli zvyklí ve svém dětství a pokud se tak partner či partnerka nechová, máte jim to za zlé.

Místo toho přemýšlejte nad vlastnostmi a dovednostmi, které na svém druhovi či družce milujete. Je dobrodružnější než vy? Milující, detailista? Má svou oblíbenou činnost či aktivitu? Oceňte jej a podpořte tím, že budete dané aktivity sdílet s ním. Pravděpodobně vám tuto laskavost oplatí a vy strávíte ještě více času spolu.

Projevte si vzájemnou náklonnost

I když se časem prvotní zamilování vytratí, nezapomínejte se sobě i nadále věnovat. Obyčejné objetí a mazlení udělá víc, než si myslíte. Vybuduje důvěru, upevní vzájemné vazby a naopak sníží stres. Všímejte si toho druhého a dejte mu nebo jí najevo, že pro vás stále hodně znamená. A nezapomeňte přitom vypnout mobily či televizi, které tento drahocenný čas naruší.

Nezapomínejte na sebe

Ve vztahu a manželství jste na to dva. Ale aby vše klapalo, jak má, neměli byste zapomenout na sebe. Vyhraďte si čas na to, abyste poznali své touhy, uspořádali si priority a získali potřebnou energii na váš vztah. Proto si dopřejte zkrášlovací kúru, vyjděte sami do hor, s kamarády na skleničku nebo do fitka. Bez času osamotě totiž nenavážete a neudržíte dobrý vztah.

Zdroje: scienceofpeople.com, womansday.com