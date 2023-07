Zdroj: Shutterstock

Přípravek WD-40 někdy působí jako Chuck Norris kutilské komunity: Všechno dokáže, všechny přemůže, všechno přežije a se vším si poradí. Do jisté míry je to pravda, wédéčko má mnoho využití, ale ne pokaždé je to nejlepší řešení.

Legendární sprej s trubičkou

Přípravek WD-40 se stříká na styčné plochy mechanismů přímo z nádoby. V některých případech jej lze aplikovat přiloženou trubičkou nasazenou přímo do otvoru trysky nebo malým štětečkem (např. u malých dílů nebo aby se neušpinily předměty v okolí).

Neuvěřitelné triky s WD-40:

Přípravek WD-40 byl vynalezen ve Spojených státech pro potřeby a požadavky leteckého a raketového průmyslu v roce 1953. Zaměstnanci společnosti Rocket Chemical Company v San Diegu získali po 40 pokusech látku, která všechny překvapila svými schopnostmi.

Odkud se vzal název WD-40?

Klíčovou vlastností objeveného přípravku byla velmi dobrá schopnost vytěsnit vodu. A to zůstalo i v názvu: vytěsnění vody - water displacement – WD. A protože byl přípravek získaný při 40. pokusu, byl pojmenován WD-40.

Receptura WD-40 není známa. Ví se jen, že hlavními složkami jsou uhlovodíky a netěkavý viskózní olej, který zajišťuje, že přípravek má dlouhodobý účinek.

Jaké využití má WD-40? WD-40 disponuje schopností pronikat do těžko přístupných míst a spojů, rozpouštět zde korozní produkty, spoj zároveň promazat a tím ho uvolnit. Kromě toho působí jako rozpouštědlo a odstraňovač mastnoty, vlhkosti a vody.

Šroubové spoje a rez

Nejčastější použití WD-40 je na rez. Rychle vyčistí rez z kovových částí, například kovového nábytku. Vyplatí se ho použít, když chcete vyšroubovat starý, rezavý šroub nebo matici.

Kabely a kontakty

WD-40 lze také použít k oživení kontaktů a promazání kabelů v automobilu (a dalších kovových kabelů, například v pancéřové izolaci).

Vrzající panty

Vyčistí a namaže panty vrátek nebo branky - odstraní přitom vrzání. Použití přípravku WD-40 k promazání a ztišení vrzání dveřních a okenních pantů bude účinné, ale mohou se tvořit černé šmouhy - lepší by bylo použít technické vazelíny nebo silikonové přípravky.

Zatuhlý zámek

Použití WD-40 k odemknutí a promazání zámku dveří může přinést rychlý, ale krátkodobý efekt - k tomuto účelu je lepší používat grafitové přípravky.

Pozor na písek a prach

Použití WD-40 k čištění, mazání a zklidnění řetězových mechanismů (např. u jízdních kol) rovněž přinese rychlý účinek, ale následně se zvýší přilnavost písku a prachu - v tomto případě jsou vhodnější teflonové přípravky.

