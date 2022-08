Zdroj: shutterstock

Nejčastěji se setkáte prostě se dřevem, je to prověřený materiál, který funguje. Dřevo je ekologické, čistě přírodní, výborně izoluje tepelně i akusticky.

Z jakých stromů se dveře vyrábí?

Nejčastěji se setkáte s dveřmi dubovými, které mají šedivé odstíny, nebo smrkovými. Jedná se o klasiku – můžete volit mezi variantami světlými, kde je krásně vidět dřevo nebo sáhnout po nějakém nátěru. Zbarvený do šeda je i italský akát.

Občas narazíte i na dveře z třešně – ty jsou tmavší jakoby do červena a s výraznější kresbou. Pokud tedy máte tmavý interiér, třešeň by vám mohla padnout do oka. Mezi tmavá dřeva patří i ořech nebo španělský dub.

Dveře se vyrábí i z buku a javoru. Javor je velmi světlé dřevo s odstíny do žluta. Buk je také světlý, ačkoli trochu tmavší než javor. Pokud fandíte světlému dřevu, určitě vyhledejte i bílý jasan případně kartáčovanou pinii.

V dnešní době už existují i dveře z opravdu exotických dřevin. Jsou krásné, ale výrazně dražší.

