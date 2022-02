Zdroj: unsplash.com

Zima je časem, kdy jsou pokojové rostliny oslabené – často se stávají terčem pro houbové choroby, mšice, svilušky i červce. Věděli jste, že na ně nemusíte aplikovat nepříjemnou chemii? Účinné postřiky, které budou zdravotně nezávadné, si vyrobíte i z toho, co máte běžně doma.

Na rozdíl od chemických prostředků fungují alternativní zejména mechanicky, případně s využitím látek, které jsou obsaženy v léčivých rostlinách. Díky tomu nehrozí, že byste ohrozili zdraví svoje, svých dětí či domácích mazlíčků. Zatímco některé si připravíte doma z toho, co máte ve spíži, jiné si můžete koupit.

Olej na ochranu pokojovek

V boji proti škůdcům vám pomohou ekologické přípravky na bázi řepkového či pongamového oleje a lecitinu. Skvěle fungují na molice, mšice, svilušky, ale i červce a puklice. A jak to funguje? Postřik nevítané hosty jednoduše ulepí a udusí, zatímco rostlina zůstane v pořádku. Tyto postřiky je možné používat také na zeleninu.

Do těchto postřiků je vhodné přidat kapku smáčedla (jde o obyčejný kuchyňský jar). Povrchové napětí vody bude nižší, to umožní postřiku lépe přilnout. Postřik tak bude působit všude, kde to bude nutné.

Pokojové rostliny

Mýdlový postřik proti mšicím

Proti mšicím a dalšímu hmyzu můžete bojovat s postřikem z mýdla a pelyňku. Tento postřik je účinný, ale není vhodný pro choulostivé druhy rostlin. Obzvlášť pro ty, které nesnesou vápník. Alternativou je silný odvar z pelyňku, který doplníte o lžičku tekutého mýdla a kapku jaru. Slijte a použijte po vychladnutí.

Pro méně citlivé rostliny můžete použít směs litru vody, v němž rozpustíte 500 ml denaturovaného lihu, 300 gramů tekutého mýdla a lžíci vápna.

Jak se zbavit svilušek?

Proti sviluškám, ale i roztočům vám může pomoci česnek. Ten má navíc antibakteriální a protiplísňové účinky. Jde o skvělou prevenci proti houbovým chorobám (těch se zbavíte použitím mléka, které naředíte s vodou v poměru 1:1).

Svilušek se zbavíte tak, že oloupete stroužky česneku z poloviny palice, nakrájíte je na plátky. Zalijte je půl litrem vařící vody a nechte vychladnout. Před použitím nařeďte v poměru 1:5 a doplňte lžící tekutého mýdla a jaru. Postřik používejte každý druhý den po dobu 1 až 2 týdnů.

