Zdroj: Allison Christy, CC BY-ND

Jistě, tak jednoduché to není, že by se použilo lepidlo v dostatečném množství, vytvarovalo se a nechalo zatvrdnout. Vědci ale dokázali přetvarovat jednu základní vlastnost lepidla v jinou a vytvořit tak skutečný plast, který byste nerozeznali od klasického plastu z ropy.

Nevýhoda, že drží

Superglue drží skoro na všem. A to je jeho zásadní problém. Z toho opravdu nejde udělat plast. Vylít do formy to nejde, tvarovat to nejde. Navíc po zatvrdnutí je lepidlo křehké. Principem je, že lepidlo reaguje s vlhkostí na povrchu nebo ve vzduchu a vytváří chemické řetězce zvané polymery. Ty jsou krátké a špatně se k sobě vážou, Takže právě proto je lepidlo křehké.

Klasické dlouhé polymery mají opačné vlastnosti. Dobře se vážou, mají více vazebních míst. Tím dokážou vytvořit pevnější materiály. To ovšem v lepidle nenajdeme.

Jak tedy na to? Vědci zkoumali vlastnosti lepidla a zjistili právě tuhle zákonitost v polymerech. Oni ji sice znali už dávno, ale tady se potřebovali zaměřit na to, jak z krátkých polymerů udělat dlouhé. A cesta byla tak strašně jednoduchá! Vzali aceton, naředili jím lepidlo a to okamžitě začalo vytvářet dlouhé vazební polymery. K tomu se muselo přimíchat trocha ekologického katalyzátoru, aby reakce vůbec vznikla a najednou tu byl sklovitý plast z dlouhých polymerních řetězců.

Dokonalý materiál!

„V naší laboratoři můžeme snadno vyrobit až 10 liber tohoto materiálu během několika dní a přeměnit jej na použitelné produkty. Nalitím směsi do forem před zaschnutím můžeme vyrábět plastové předměty mnoha tvarů, jako jsou misky a příbory. Zjistili jsme také, že zahřívání plastu po zaschnutí nám nejen umožnilo tvarovat materiál do jiných výrobků, ale také plast zpevnit,“ popisuje Scott Phillips, vedoucí skupiny v makromolekulární laboratoře na Boise State University.

Materiál se dá snadno tvarovat, lisovat, barvit... Autor: Allison Christy, CC BY-ND

Tenhle nový plast má podobné vlastnosti jako polystyren, ze kterého se dělají plastové příbory, obaly na CD, apod. Ten je jedním z nejpoužívanějších a bohužel i nejméně recyklovaných plastů na planetě.

Jenže tenhle nový materiál má vlastnosti podobné polystyrenu a má navíc extrémní přidanou hodnotu. On se dá totiž snadno recyklovat. A to klidně i z komunálního odpadu. Stačí zahřát materiál na 210 °C a vazby se zpřetrhají. Materiál se odpaří a dá se odsát jako plyn. Po zchladnutí se z něj stane zase polymer. Materiál tak může být znečištěný, součástí celků, může být v netříděném odpadu a stejně touto cestou se může recyklovat s účinností více než 90 %!

Tyhle příbory jsou z nového materiiálu Autor: Allison Christy, CC BY-ND

A na závěr jiná skvělá věc. Superglue se dnes vyrábí ve ohromných objemech a jeho výroba je již zavedená a extrémně levná. Nový plast by tak mohl být také extrémně levný.

Mnoho lidí namítne, že polystyren je jen jedním z mnoha tisíců druhů plastů, které se dnes vyrábí. Ovšem výzkumný tým už pracuje na úpravě superlepidla, které by nahrazovalo i jiné druhy plastů.

Zdroj: Boise State university, Science Advances, Compoudchem