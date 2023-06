Zdroj: Unsplash

Plánujete, kam vyrazit s celou rodinou, aby si pořádnou dávku zábavy užili děti i rodiče? Tak to by vám neměli ujít ty nejznámější zábavní parky v Evropě! Našli jsme pro vás výběr těch nejlepších, včetně těch, které se nacházejí hned u našich sousedů v Rakousku, Německu nebo Polsku.

1. Disneyland Paříž, Francie

Pokud si chcete užít pravý Disneyland, nemusíte jezdit až do Ameriky. Jeden takový totiž najdete i v Evropě, konkrétně ve Francii. Na své si zde přitom přijdou děti i dospělí. Samotný Disneyland se skládá ze dvou parků. Nejstarší nese označení Disneyland Park, novější poté Walt Disney Studios Park. Pomyslným centrem tohoto lunaparku je ikonický zámek, který se stal také jeho symbolem.

2. Energylandia, Polsko

Pokud za lunaparkem nechcete cestovat příliš daleko, můžete se vydat do sousedního Polska. Zdejší atrakce zaujmou jak ty úplně nejmenší, tak i dospělé adrenalinové nadšence. Součástí je totiž několik zón, které nabízí atrakce dle úrovně obtížnosti. Pro nejmenší slouží zóna Bajkolandia, pro milovníky pořádného adrenalinu je poté připravena Extrémní zóna. Její součástí je dokonce vůbec nejvyšší a nejrychlejší horská dráha v Evropě, kdy si při jízdě užijete neuvěřitelnou rychlost 142 km/h.

3. Europa Park, Německo

Pokud to od nás máte blíže do Německa než do Polska, můžete se vydat do největšího zábavního parku v Německu. Nese označení Europa Park a najdete jej v blízkosti městečka Rust. V tomto parku si můžete užít více než 100 atrakcí, které jsou rozděleny do 13 různých tematických čtvrtí. Každá z těchto čtvrtí přitom svou architekturou a gastronomií připomíná vybranou evropskou zemi.

4. Phantasialand, Německo

Pokud chcete v Německu vyzkoušet něco jiného, můžete vyrazit do zábavního parku Phantasialand Brühl. Jednotlivé atrakce jsou rozděleny do šesti různých tematických světů (Berlín, Čínská čtvrť, Fantasy, Hluboko v Africe, Mexiko a Mystery). Mezi největší lákadla tohoto lunaparku se řadí zavěšená horská dráha Black Mamba, kdy jen těsně minete vodopád. Oblíbená je také jízda na Colorado Adventure, kdy si užijete třeba průjezd skalními průsmyky a indiánskou vesnicí.

5. PortAventura Park + Ferrari Land, Španělsko

Ve Španělsku se můžete vydat do zábavního parku PortAventura a Ferrari Land. Tento lunapark se nachází nedaleko Barcelony. Stejně jako předchozí lunaparky, i tento je rozdělen do několika tematických zón (Středomořský svět, Čína, Mexiko, Divoký západ, Polynésie a SesamoAventura). Součástí areálu je samostatný lunapark Ferrari Land a Karibský vodní park. Za pozornost stojí zejména atrakce Shambala a Dragon Khal, které patří mezi nejvyšší horské dráhy v celé Evropě.

