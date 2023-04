Zdroj: NPÚ

Každý měsíc vám budeme představovat jeden projekt týkající se obnovené památky, které jsme vybrali z několika ročníků soutěže Patrimonium pro futuro. Soutěž vyhlašuje a uděluje Národní památkový ústav od roku 2014, aby ocenil a upozornil na to, co se v oblasti památkové péče podařilo.

Co se zachraňovalo

Dům čp. 92 v Úpici, nazývaný Dřevěnka, patří mezi nejstarší české maloměstské dřevěné domy a je nejstarší úpickou památkou, postavenou z neotesaných klád. Objekt je národní kulturní památkou, která je mimořádně zajímavá svým blízkým vztahem k lidové architektuře, respektive skupině našich nejstarších vesnických domů z 16. až 17. století. Až do počátku 90. let 20. století fungoval jako hospoda, a to neuvěřitelných 250 let. Následně ale začal chátrat a obrat k lepšímu nastal v roce 2007, kdy Dřevěnka přešla do majetku města Úpice.

Jak to dlouho trvalo

Celková obnova byla připravena jako záchrana poslední podoby památky, která je výsledkem kontinuálního staletého vývoje až do 20. století. V letech 2009 až 2012 byly obnoveny roubené konstrukce vnějšího pláště a povalové a trámové stropy, dodržen byl způsob opracování prvků v různých obdobích. Původní vápenné nátěry se podařilo obnovit jen v interiérech, v exteriéru to nebylo kvůli nátěru motorového oleje v 70. letech 20. století možné. Díky finančním prostředkům z IROP byla v letech 2017 až 2018 náročná obnova zdárně dokončena.

V Dřevěnce vznikla zážitková expozice skanzenového typu, víceúčelová společenská místnost a expozice věnovaná provedené obnově.

