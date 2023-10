Zdroj: shutterstock

Stromy převlékají svoje hávy a zahrada se mění v podzimní pohádku. Podzim je ideální doba, kdy se pustit do kompostování. Přečtěte si, jak na to a jak udělat radost nejen svým květinám, ale i těm malým červíkům pod zemí.

Podzim je zahradníkův ráj. Ačkoliv stromy ztrácejí listí a květiny mizí do zimního spánku, je tu jedna věc, která teprve začíná: domácí kompostování. Toto období nám nabízí množství přírodního materiálu, který lze transformovat na zlatavý kompost, klíč k plodné půdě.

Jak založit a vést kompost?

Kompostování: Proč právě na podzim?

Zatímco jaro je časem nových začátků, podzim je obdobím sklizně a přípravy na zimu. Listí, suché květy, tráva a dokonce i zbytky ovoce mohou být skvělými přísadami do vašeho kompostu. A díky chladnějšímu počasí se budou rozkládat mnohem pomaleji, což znamená méně práce a méně zápachu.

Jak začít s podzimním kompostováním? První krok?

Najděte vhodné místo ve vaší zahradě a postavte si kompostovací hromadu nebo použijte kompostovací nádobu. Vrstvení je klíčem k úspěchu. Začněte vrstvou suchého listí, poté přidejte trávu, bioodpad (odřezky zeleniny, ovoce) a pak i trochu zahrádkářské půdy. Následně přidávejte to, co vám zrovna přijde pod ruku. Dbejte na to, aby vaše kompostovací hromada byla vlhká, ale ne mokrá. A nezapomeňte ji občas promíchat!

Tipy a triky pro perfektní kompost

Pro optimální kompostování je dobré dodržovat několik základních pravidel. Zaprvé, vyvarujte se přidávání masa, mléčných výrobků a olejů. Ty mohou přitahovat škůdce. Zadruhé, pokud máte v kompostu hodně listí, zkuste jej před kompostováním nasekat. To urychlí jeho rozklad. A nakonec, můžete do kompostu přidat i kompostovací červy. Ti vám s rozkladem rádi pomohou!

