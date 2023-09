Zdroj: shutterstock

Kdo říká, že nové koníčky jsou jen pro mladé? Opravdu není pravda, že by se novým věcem mělo učit jen v raném věku. Naopak, stáří přináší určitou volnost a čas, který lze věnovat čemukoli, co nás baví. Možná se bojíte, že budete zase v něčem začátečníkem, ale věřte mi, stáří přináší čas, takže není kam spěchat, a moudrost, díky které se nové věci naučíte možná dokonce rychleji než kdysi. Navíc podle lékařů je nový koníček přímo životodárný. Předchází demenci, výrazně zlepšuje zdraví a naopak omezuje některé již rozbujelé stařecké choroby.

Co třeba hydroponie?

Začátky mohou být těžké, ale i příjemné

Ano, každý začátek je těžký. Ale vypadá to jinak, když začnete něco nového s nadšením a chutí. A představte si tu radost, když poprvé dokončíte svůj háčkovaný šátek, namalujete obrázek, který si pak pověsíte na zeď, nebo třeba uvaříte něco, co vás nejen zasytí, ale i potěší. A nejen vás, ale i vaše blízké. Začít s novým koníčkem ve stáří má své kouzlo; nikdy nemusíte nikomu dokazovat, že jste v něm dobrý. Děláte to především pro sebe.

Koníček jako návrat k sobě samému

Mnoho lidí si myslí, že stáří je o omezeních. Ale co když to tak není? Co když je to příležitost k novým začátkům, k návratu k sobě samému? Stáří nabízí čas k zamyšlení nad tím, co nás opravdu baví. A když najdete svůj koníček, najdete v něm nejen zábavu, ale i nový pohled na život. Najednou si uvědomíte, že svět je plný možností, které čekají jen na vás.

Sociálně-emocionální výhody

Třešničkou na dortu je, že nový koníček vám může přinést nejen nové zážitky, ale i nové přátele. Společenské vztahy jsou důležité v každém věku a koníček, který vás spojí s lidmi se stejnými zájmy, vám dodá novou energii. A to nemluvím o tom, jak příjemně pohladí ego, když vám někdo pochválí vaši novou dovednost.

Nemějte strach začít s novým koníčkem, a to i když už vám nějaká ta léta běží. Vždyť život je tu, abychom ho žili naplno, a to v každém věku. Tak neváhejte a pusťte se do toho; možná zjistíte, že nový koníček je právě tím, co vám v životě chybělo.

Zdroj: lifeconnect24.co.uk, 55places.com, The Messenger