Zdroj: shutterstock.com

O jednorázový příspěvek na dítě mohou žádat rodiče dětí do 18. let věku s hrubým příjmem do jednoho milionu korun za rok. Měl by pomoct zvládnout rostoucí inflaci – sem nepatří jen zvyšující se ceny pohonných hmot a jídla, ale také školních potřeb.

Pokud máte doma více dětí a splňujete tyto podmínky, dostanete 5000 Kč za každé dítě. Nárok na příspěvek se týká také očekávaných dětí – tedy těch, které se narodí do konce letošního roku. Žádosti budou přijímány do 1. července 2023.

Příspěvek na dítě Autor: shutterstock.com

Někdo bude mít příspěvek vyplacen automaticky

Příspěvek lze získat také automaticky bez žádosti – nárok na něj mají ti, kteří měli v červenci 2022 nárok na přídavek na dítě za měsíc červen, pokud dítě nedovršilo 18 let k 1. srpnu 2022. Příspěvek bude vyplácen spolu s přídavkem v obvyklém termínu, ten se liší dle jednotlivých úřadů.

Žádost o příspěvek

Pokud patříte k těm, kteří budou o příspěvek žádat, budete muset žádost podat výhradně elektronicky. K tomu byla vytvořena aplikace JENDA, která bude v provozu od pondělí 15. srpna. Aplikaci najdete na adrese jenda.mpsv.cz – případně se sem dostanete z webu ministerstva. K podání žádosti budete potřebovat elektronickou identitu občana: ověřit se můžete přes bankovní identitu, MojeID, eObčanku a podobně.

Peníze by měly přijít do 30 dní od podání žádosti.

Zdroj: penize.cz, finance.cz