Zdroj: Shutterstock

Tentokrát se zaměříme na tkané varianty, dále zmíníme geotextilie, sítě proti ptákům, stínovky a ještě si připomeneme protierozní sítě.

Tkané textilie

Jsou silnější, trvanlivější a také méně poddajné než netkané. Čím vyšší gramáž, tedy sílu a hustotu mají, tím jsou odolnější, ovšem také hůře propouští vodu a vzduch. K mulčování záhonů se většinou nehodí. Oceníte je například na cestičkách, které s jejich pomocí vybudujete snadno a rychle. Štěrk, štěpka či mulčovací kůra se nepromísí se zeminou a nebude jí prorůstat plevel. Takto vytvořené cestičky lze poměrně snadno zrušit, pokud se rozhodnete změnit rozvržení zahrady. Stejně se dají použít i textilie netkané, ale běžné mulčovací mají výrazně nižší odolnost vůči roztrhnutí. Ovšem silnou tkanou textilii lze uplatnit i pod dlažbou nebo dřevěnou terasou.

Geotextilie

Pod tímto názvem najdete textilie tkané i netkané a velmi silné. Nehodí se k mulčování záhonů, používají se především ve stavebnictví. Ovšem silné netkané geotextilie na zahradě využijete při budování jezírek nebo umělých potůčků. Pokládají se pod fólii, brání jejímu oděru, a tím prodlužují její životnost.

Geotextilie lze využít i při budování jezírka Autor: Shutterstock

Sítě proti ptákům

Ptáky na zahradě vítá snad každý. Všichni zástupci, včetně plodožravých a semenožravých, zjara krmí mláďata hmyzem a tímto způsobem vám pomáhají s jeho regulací. Je namístě odměnit je pestrou zahradou, útočišti k hnízdění, pítky, krmítky a třeba se i rozdělit o část úrody. Jenže co když vám mlsní a dosti nebojácní kosi sklidí jahody či plody muchovníku do posledního? Pak pomůže včas nachystaná ochranná síť, kolem keřů ji přehodíte, u paty dobře přivážete. Ptáci se nesmí dostat dovnitř, aby se pro ně nestala pastí. Záhony síť nejlépe ochrání na konstrukci, kterou snadno vytvoříte z tyček zabodnutých do země, na něž nasunete pružné hadice v odpovídající délce. Velká oka sítě umožní volný průchod hmyzu, takže ani postupně nakvétající jahody nezůstanou neopyleny.

Stínovky

Husté, zpravidla zelené sítě označené jako stínicí nebo stínovky oceníte, pokud se vaší zahradě zatím nedostává přirozeného stínu stromů, keřů, vysokých travin či popínavých rostlin. Zakryjí plot a vytvoří soukromí, zeleň mezitím může růst – pokud ji stínovka nezastíní příliš. Ovšem uprostřed horkého léta může být dočasné zastínění rostlin naopak žádoucí, například pokud zasejete salát, množíte rostliny řízkováním nebo vysazujete sazenice.

Protierozní sítě

Sítě z přírodních kokosových nebo jutových vláken nebrání růstu plevelů. Účinně však zpevňují svahy nebo břehy jezírek. Můžete do nich sázet trvalky i dřeviny. Jejich kořeny půdu zpevní ještě lépe, ovšem teprve až se ujmou a rozrostou. Síť se do pěti let rozloží a ještě půdu lehce pohnojí.

Zdroj: Receptář