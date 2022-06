Zdroj: Ateliér Krejčiříkovi

V rámci akce Víkend otevřených zahrad můžete během této soboty a neděle navštívit více než 230 míst po celé České republice. A protože se zapojují také školní a jiné projekty, někde mají otevřeno už dnes.

Každý si vybere

Smyslem akce je otevřít veřejnosti zahrady, parky a jiná zelená místa, která buď nejsou běžně přístupná, nebo nabízí něco navíc, například speciální prohlídky. Zahrady můžou být významné z pohledu historie, dendrologických sbírek, ekologického přístupu nebo lákat na zajímavý příběh.

Do akce se zapojilo více než 230 subjektů. Vyberte si, co vás víc baví. Bude to historická nebo městská zahrada? Nebo komunitní, klášterní či školní?

Krafferova zahrada v historickém centru Jindřichova Hradce má zajímavý příběh Autor: Karolína Cermanová

Kam vyrazit v Čechách

V hlavním městě lákají Palácové zahrady pod Pražským hradem, odkud se vám naskytnou unikátní výhledy.

Na Plzeňsku můžete navštívit farní zahradu v osadě Prusíny (obec Nebílovy), poblíž kostela sv. Jakuba Staršího. V sobotu od 18 hodin návštěvníky čeká kulturní perlička, koncert písní a operních árií.

Bylinkovou zahradu u hospitálu Kuks možná znáte, ale teď se nabízí poznat ji díky speciálním komentovaným prohlídkám. Historie "čtvercové" zahrady sahá do počátku 18. století, kdy se tady pěstovaly léčivky pro lékárnu i ovoce a zelenina pro hospitální kuchyni.

V Jindřichově Hradci najdete certifikovanou přírodní Krafferovu zahradu. Má velice zajímavou historii, kterou odhalí komentované prohlídky. My jen prozradíme, že tady kromě zeleně uvidíte původní barokní dispozice, prvorepublikové stavby i ty modernější.

Pozvánky na Moravu

V areálu Zahradnické fakulty MENDELU v Lednici na vás čekají takzvané tematické zahrady (vodní, kuchyňská, zahrada polostínu a jiné).

Do soukromé zahrady rodiny Jalůvkových v Otrokovicích zamiřte kvůli arboretu.

V Brně mají mnoho zahrad, ale školní přírodní zahrada U řeky je přece jen výjimečná. Běžně slouží hlavně pro výuku nejen žáků základních škol, ale i terapeuticky. Nás zaujaly vyvýšené a hmatové záhony, vhodné také pro nevidomé návštěvníky nebo vozíčkáře. Tento víkend rovněž proběhne swap pokojových a venkovních rostlin.

Zámek v Bruntále obklopuje park složený z několika částí. Když sem přijdete v neděli, stihnete komentovanou prohlídku (ve 13, 15 nebo 17 hodin), rovněž tu chystají workshop zaměřený na poznávání dřevin.

Praktické informace

Přehled všech zapojených míst najdete zde, včetně kontaktů a stručného popisu.

Neplatí jednotná otevírací doba ani program, proto se vyplatí proklikat se zahradami a dalšími zelenými tipy předem.

Název akce svádí k tomu, že všude bude vstup zdarma. Tak na to pozor, vstupné závisí na majitelích. Ale všude získáte nějaký bonus, ať už v podobě neobvyklého programu, speciálních prohlídek nebo už jen v tom, že se vám otevřou místa, kam byste se běžně nedostali.

Zdroj: Vikendotevrenychzahrad.cz