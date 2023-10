Zdroj: Shutterstock

Letošní září a první polovina října jsou teplotně nadprůměrné, ale to se zlomí tuto neděli. A od pondělka lze čekat na mnoha místech noční teploty kolem nuly. Což by bylo pro zelenáče likvidační, přemrzly by. Kdežto u vás doma můžete zelená rajčata ještě zachránit.

Tady máte návod, jak získat semínka ze svých oblíbených rajčat pro příští rok:

Stěhování rajčat v nádobách

Pěstujete rajčata na balkoně a doma je více místa? Přestěhujte je domů rovnou v nádobách. Samozřejmě na místo, kde nebude mrznout ani v noci. Když na rajčatech vidíte ještě květy, odstřihněte je, aby rostlina věnovala energii jen plodům. A nemáte-li na zahradě mraky rajčat a pěstujete keříčkové odrůdy, můžete rostliny vyrýt i se zeminou, přesadit do nádob a také je přestěhovat do nemrznoucích prostor.

Stěhování zelených plodů

Otrhejte zdravé zelené plody (pouze nepoškozené!) se stopkou a uložte je v jedné vrstvě. Na menší rajčata stačí kartonové obaly od vajec, ty se také dobře vejdou na vnitřní okenní parapety. K nim přidejte jablko nebo hrušku, které podpoří dozrání (viz odstavec Tajemství etylénu).

Větší rajčata naskládejte do dřevěné bedýnky nebo papírové krabice, každý plod můžete zvlášť zabalit do ubrousku. A opět k nim přidejte pár jablek či hrušek. Chcete-li sledovat rozdíl v podpoře dozrávání, do jedné krabice dejte jablka, do druhé hrušky.

Jablka i hrušky podpoří dozrávání zelených rajčat. Autor: Shutterstock

Tajemství etylénu

Rostliny si umí vyrobit etylén, což je plyn patřící do skupiny fytohormonů. Etylén má více funkcí, jednou z nich je podpora dozrávání. Proto se k dobře narostlým, avšak nedozrálým rajčatům uloženým v bedýnce atd. přidává ovoce jako jablko nebo hruška. Jablko totiž obsahuje 10x více etylénu než rajčata. Ale hrušky ho mají ještě více, až 6x tolik co jablka.

Na rajčata pak prakticky působí „externí“ etylén z ovoce, který je současně podporuje, aby sama produkovala i svůj vlastní etylén. A rajčata se ještě více snaží. Pozor jen na to, abyste k zeleným rajčátkům přidali ovoce zralé tak akorát. Jakmile bude přezrálé, jeho produkce etylénu významně klesne.

Stěhování jen rostlin

Opatrně vyryjte rajčata z půdy i s kořeny a samozřejmě také s plody, doma je zavěste „hlavou dolů“. Tedy tak, aby kořeny zůstaly nahoře. Vhodná je půda nebo vytápěná garáž, ale jde to i v komoře. Více a méně zralá rajčata se budou navzájem podporovat a dozrají i na postupně usychající rostlině.

Pro všechny postupy platí

Kde to jen trochu jde, tam rajčatům dopřejte slunce, ovlivní to jejich chuť. A pravidelně všechny plody kontrolujte.

Můžete jíst zelená rajčata?

Zelená rajčata obsahují rostlinné jedy, například tomatin. Na webu bezpecnostpotravin.cz se uvádí, že „plody dozrávající utržené mohou mít vyšší zůstatkový obsah tomatinu než ty, které dozrály přirozeně na rostlině“. Více se dočtete zde.

Ale nepanikařte. Obecně řečeno platí: záleží, zda chcete jíst sice zralá, přesto stále zelená rajčata, nebo zelená a ještě nedozrálá rajčata. A hlavně - v jakém množství.

Pro začátek bude možná lepší, když zelená rajčata zkusíte zkvasit. Několik ověřených receptů od Zuzany Ouhrabkové najdete tady. Zuzka se věnuje kvašení už pěknou řádku let a také je spoluautorkou knížky, kterou jsme vám už představovali.

Zdroj: psu.edu, rozhlas.cz, bezpecnostpotravin.cz