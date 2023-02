Zdroj: Shutterstock

Jestli chcete uskladnit rýče a lopaty, kolečko a hnojivo, asi potřebujete dost místa. A zahradní chatka je k tomu velmi vhodná. Ovšem je otázka, jestli ji postavit můžete? Tak jednoduché to není. Jako první a nejdůležitější radu dáváme: běžte se zeptat na stavební úřad. Zákon totiž něco říká (viz dále), ale jsou zde výjimky. Třeba tehdy, jestli je stavba na pozemku k tomu určeném, nebo není-li nějak charakter pozemku právně dotčen, že by se zde stavět nesmělo. A to se dozvíte právě nejlépe na úřadu.

Zákon do 25 m²

Zákon ovšem povoluje stavby bez povolení tehdy, jedná-li se o stavby do 25 m² zastavěné plochy a do 5 metrů výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 metrů na pozemku rodinného domu. Navíc se musí dodržovat odstupy od hranic pozemku (dva metry) a nesmí se zastavovat účinná plocha pro vsakování dešťové vody. To znamená, že dům na pozemku nesmí přesáhnout 50 % celkové plochy pozemku, a pokud byste postavili zahradní chatku takovou, která by v součtu s domem tuto podmínku nesplňovala, pak by byl problém.

Velmi často bývá problém se stavbou s dostatečným odstupem od hranic pozemku. Tady ale můžete zažádat o výjimku. K tomu však budete potřebovat souhlas dotčené osoby (souseda) a případně i zainteresovaných společností, které poblíž vedou sítě.

Kdy je zapotřebí stavební povolení?

Cokoli nad výše zmíněné limity už potřebuje povolení. Takže pokud budete mít zahradní domek spojený s garáží, může se snadno stát, že přesáhne 25 m². Vezměte si, že garáž může mít na délku šest metrů, na šířku čtyři, abyste otevřeli dveře od auta, a už jste na 24 m².

Další problém nastává, pokud domek bude sloužit k podnikání. Takže si postavíte na zahradě domeček, který bude třeba dílnou pro floristku, a okamžitě je tu nutnost schválení.

