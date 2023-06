Zdroj: shutterstock.com

Horko a sucho nezatěžuje jen vás, ale také rostliny na vaší zahradě. Jejich vlivem se může snadno stát, že rostliny při nevhodné péči uhynou. Víte, jakých základních chyb byste se měli vyvarovat?

Zálivka je nedostatečná

Dostatečná zálivka je v létě důležitější než kdy jindy. Zatímco některým rostlinám sucho nevadí, jiné rostliny by jím mohly trpět. A to zejména ty nedávno zasazené. Pozornost věnujte také rostlinám v květináčích, truhlících a jiných nádobách. Zvýšenou pozornost si zaslouží také keře, stromy a rostliny mladší dvou let.

Každá rostlina potřebuje jiné množství vody

S vedrem se nejlépe popasují vysoké stromy s hlubokými kořeny. To platí také o keřích. Protože každá rostlina vyžaduje jiné množství vody, je nutné si to nastudovat, abyste jednu rostlinu nepřelili a jiná neuschla.

Dejte si pozor, kdy zaléváte

V létě zalévejte brzy ráno nebo pozdě večer. Vyhýbejte se době, kdy slunce pálí nejvíc. Jinak rostliny spálíte. Vhodnější je vydatná zálivka jednou za pár dní než malá zálivka každý den.

Mulčujte

Mezi další způsoby, jak můžete chránit zahradu před vedrem, je mulčování. Díky tomu bude mít půda vhodnou teplotu. Ta se nebude přehřívat, ani se z ní neodpaří tak rychle voda.

Zbavujte se plevele

Aby byla vaše zahrada v plném zdraví, nezapomínejte pravidelně odstraňovat plevel. Při pěstování zeleniny je nutné kypřit, okopávat. A po zalévání můžete půdu kypřit znovu. A proč odstraňovat plevel? Protože rostlinám odebírá vláhu, kterou potřebují ony samy.

Udržujte výšku trávníku

Spoustu vody potřebuje také trávník. Pokud je tráva vyšší, lépe sbírá vlhkost, proto trávník nemusíte zalévat tak často. V létě udržujte trávník výše než obvykle. V tropických dnech nesekejte trávník vůbec.

