Zdroj: Pixabay

Listí patří do kompostu nebo do sběrného dvora. Pokud se rozhodnete jej spalovat na zahradě, můžete za takový prohřešek zaplatit pokutu až 150 000 korun. Risknete to? Zamyslete se, vždyť při pálení listí nebo trávy můžete zničit hmyz, drobné hlodavce nebo hnízdiště ptáků.