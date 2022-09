Zdroj: Shutterstock

Na podzim bohužel nejde zasadit vše, co vám přijde pod ruku. Jedná se pouze o některé druhy zeleniny, které podzimní výsev vyžadují. Jde především o salát, ozimé cibule, mrkve, kadeřavou petržel, hlávkovou kapustu, česnek, ředkvičky, zimní pórek, špenát, pastinák. Sazenice těchto rostlin se přitom sází nejlépe již v průběhu září nebo začátkem října, aby zvládly zakořenit a na jaře vám udělaly radost v podobě čerstvé úrody.

Kdy vysévat

Všechny výše zmíněné druhy zeleniny vysazujte do poloviny listopadu. Pro jejich správné zakořenění je důležité vybrat i správné místo. Půda by měla být lehká, hlinitá až písčitohlinitá, dobře propustná a dostatečně vlhká. Vybrané místo by mělo být také slunné a alespoň z části chráněné před těmi největšími mrazy.



Vhodné je také semínka jednotlivých rostlin sázet na záhonek, ve kterém jste předtím pěstovali něco jiného. Pokud jste záhon pohnojili, nesázejte do něj žádná semínka a nechte chvíli půdu odpočinout. Ideální podmínky pro klíčení semen zajistíte přikrytím záhonu bílou geotextílií. Přestože jsou tyto druhy zeleniny mrazuvzdorné, vždy je dobré je chránit před příchodem prvních mrazíků. Stačí jen k sazenicím nahrnout kompost nebo zeminu.

Česnek zbožňuje podzimní výsadbu

Česnek vysazujte skutečně až na konci podzimu, tedy od konce listopadu do prosince. Nevysazujte ho na stejné místo jako v předchozí sezóně, ani na místo, kde předtím rostla cibule nebo pórek. Stroužky česneku sázejte vždy až ve chvíli, kdy se teplota ustálí pod 9°C. Pokud byste česnek vysadili do teplejší zeminy, mohl by být napaden houbovou chorobou fusariem, která způsobí hnilobu.

Zasaďte i ovocné stromy

Ovocné stromky lze sázet až do poloviny listopadu. Výjimkou jsou pouze broskvoně a meruňky, na které už je příliš velká zima. Při sázení stromků si mezi nimi ohlídejte správnou vzdálenost, aby měli ke svému růstu dostatek prostoru.

