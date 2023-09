Zdroj: Alax

Venkovní posezení je zásadní pro každý prostor, jak zahradu, tak terasu nebo balkon. To se nemění. A co je trochu jinak? Trendy. Nepreferují jenom barvy, tvary či materiály, ale také myšlenky. A tou hlavní je udržitelný přístup. Jak s ním prakticky naložit?

O udržitelnosti se mluví všude, ale jak s ní prakticky naložit, když se bavíme o zahradním nábytku? Dejte přednost takovému, který dlouho vydrží, splní vaše představy o pohodlí a ekologicky nezatíží další generace.

Myslete i na ostatní

Ohleduplnost vůči životnímu prostředí rezonuje všemi odvětvími, ani zahradní nábytek není výjimkou. Projevuje se to v několika rovinách. Finančně nenáročnou volbou může být například posezení z palet. Při jeho výrobě zrecyklujete známý materiál, který při správné péči poslouží řadu sezon.

Chcete-li dřevěný nábytek bez práce, nejvíce vydrží tropické dřevo a největší zahradní stálici představuje teak. Pokud vám nevadí, že časem získá typickou našedlou patinu, obejde se bez povrchové úpravy. Díky extrémně vysokým podílům olejnatých pryskyřic je velice stabilní a nekroutí se, což může být u jiných druhů dřeva problém. Přestože teak není nejtvrdší dřevinou na světě, pro zahradní nábytek představuje jasnou dřevěnou jedničku.

Evropa je blíž

Dobře poslouží i jiné tropické materiály, například meranti či eukalyptus, ale obávat se netřeba ani evropských stromů. U nich navíc odpadne uhlíková stopa v podobě dopravy přes půlku světa. Větší odolnost slibují dřeviny tepelně upravené, kromě delší životnosti i bez povrchových úprav jsou tvarově a rozměrově stálé až několik desetiletí. Také lépe odolávají dřevokazným škůdcům, hnilobě i počasí.

S udržitelností souvisí i způsob získávání dřeva a spravování lesních porostů. A s tím zase dobrovolné certifikáty, které vznikly ve 20. století zejména jako reakce na masivní likvidaci lesů především v rozvojových zemích. Celosvětově nejrozšířenější certifikace FSC a PEFC mají zastoupení i v tuzemsku. Při nákupu nábytku s tímto označením budete vědět, že je v souladu s mezinárodními normami udržitelné těžby dřeva i péče o lesy.

Tipy pro malé terasy

Stále se používá skladebný nábytek – stohovatelné židle, skládací stolky i menší sestavy. Když nejste venku, lze do sebe jednotlivé kusy zasunout. Sympatické je i zónování. Díky zahradnímu nábytku rozčleníte pozemek na více částí, čímž lze pocitově zvětšit i zahrádku jako dlaň nebo větší balkon. Na jedné straně může být venkovní jídelní kout, na druhé lounge křeslo či lehátko a uprostřed květinová stěna.

Co je ještě trendy

Velký boom letos zažívá nábytek z kovu, hliníkový nebo ocelový. Právě ocel se na světě nejvíce recykluje, což je levnější než výroba nové slitiny. Na rozdíl od většiny dřeva je nábytek z ní téměř bezúdržbový, kvalita závisí také na síle použitého materiálu. Zájem o ratanová křesílka a stoly už opadl. Přestože jsou lehké, málokoho bavilo neustále je přenášet pod krytou pergolu, jakmile se zkazilo počasí. Navíc ratan časem ztrácí pružnost a praská. Výrobci se proto soustřeďují na ratan umělý, který si pohledově nezadá s tím přírodním, na rozdíl od něj si však zachovává pružnost, neláme se, nebledne, je lehký a bezúdržbový. Vyrábí se z plastů, což je v současnosti třetí nejčastěji používaný materiál. Mohou z něho vzniknout doslova designové unikáty.

Ale i do tohoto segmentu proniká téma udržitelnosti. Řada firem používá polypropylen a polyetylen v podobě recyklátů, někdy zpracovávají zbytky z výroby jiných produktů, jindy z odpadu. Speciální plastové výplety u nábytku například s kovovou konstrukcí můžou být upravené nanotechnologií, která zabraňuje usazování nečistot do hloubky. Ostatně kombinace materiálů je velice populární, do zahrady vnáší další dynamiku.

Pro vaše pohodlí

U některého sedacího nábytku je už na první pohled patrné ergonomické řešení sedáků a opěráků, což platí pro lehátka. Kde je to jen trochu možné, výrobci přidávají komfortní polohovatelnost. Běžné jsou také povrchové úpravy prodlužující trvanlivost. Požadavku ponechat nábytek venku co nejdelší část roku vycházejí vstříc rovněž speciální výplety a tkaniny. Jsou barevně stálé, pevné a přitom prodyšné, rychleschnoucí a snadno čistitelné. Oceníte i rychleschnoucí pěny použité v sedácích – takový nábytek ovšem něco stojí. Pořídíte-li si sedáky obyčejné, jistě využijete nábytek s úložným prostorem, což ušetří čas a námahu s přenášením choulostivých částí posezení pod střechu a zpět.

Francouzská značka Fermob představuje synonymum pro designový outdoorový nábytek už přes 60 let. Celý výrobní proces je udržitelný, což platí i pro kovový bílý stůl So’o a kovové bílé židle Studie Autor: Le Patio

Jako venkovní obývák

Už řadu let se kromě tradičních sestav židlí či křesílek a stolů prodávají venkovní sedačky. Říká se jim lounge, ovšem toto označení může mít i jiný, maximálně pohodlný venkovní nábytek včetně lehátek či křesel, třeba i houpacích. Je chvályhodné, že trend outdoorové relaxace nazvaný "venkovní obývák" podporují firmy vyrábějící luxusní i finančně dostupný nábytek.

Na zahradu či balkon si lze přenést rovněž osvětlení – praktické solární, či nabíjecí. S trendem mít venku obdobně zařízený prostor jako doma ladí také hudba. Zahradní reproduktory mnohdy fungují jako další designový prvek. I na malém prostoru se můžete obklopit zelení díky květináčům či květinovým stojanům, velká zahrada unese monumentální nádoby na rostliny.

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům & Zahrada, č. 7/2023.